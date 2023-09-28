مجلس النواب يواصل استقبال الأعضاء لتحرير نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة

توافد أعضاء مجلس النواب، صباح اليوم الخميس، على البهو الفرعوني لمجلس النواب، للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤.

وأتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلًا لنص المادة "١٤٢" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (٢٠) عضوًا من أعضاء مجلس النواب، والمادة (١٠٨) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

التوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية

وواصل أعضاء مجلس النواب خلال اليومين الماضيين، التوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، وشهد البهو الفرعونى بالمجلس حضور عدد كبير من نواب الأحزاب البرلمانية المختلفة، من أجل تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

الأمانة العامة للمجلس أتاحت نماذج تزكية أعضاء المجلس

وأكد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة للمجلس أتاحت، نماذج تزكية أعضاء المجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، والمعدة من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلًا لنص المادة «١٤٢» من الدستور التى تقضى بأن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح ٢٠ عضوًا من أعضاء مجلس النواب، والمادة ١٠٨ من اللائحة الداخلية للمجلس التى تنظم إجراءات ذلك.

على جانب آخر، ستبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، في تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، التي ستبدأ اعتبارًا من 5 أكتوبر المقبل حتى 14 من الشهر نفسه.

وتستعد الحكومة بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير كافة جوانب العملية الانتخابية.

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