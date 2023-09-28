الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إجراءات لوجستية وتنظيمية.. الحكومة تستعد للانتخابات الرئاسية المقبلة

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

أيام قليلة وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، في تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، والتي ستبدأ اعتبارًا من 5 أكتوبر المقبل وحتى 14 من الشهر نفسه.

وتستعد الحكومة بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير كافة جوانب العملية الانتخابية.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة، ملتزمة بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في كل ما تريده لمباشرة عملها، وإجراء الانتخابات على الوجه الأمثل.

كما أكد التزام مختلف أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في أداء مهامها واختصاصاتها، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها، وذلك تنفيذًا للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن.

وتحدد الوزارات وجميع الأجهزة الإدارية المعنية بالدولة، بالالتزام مع بدء الإعلان عن موعد الانتخابات، ممثلين لها، وذلك للتنسيق بينها وبين الهيئة في مباشرة مهامها واختصاصاتها، وذلك بموجب المادة 21 من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

معاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في أداء مهامها

وبموجب نصوص الدستور والقانون تلتزم الحكومة بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في أداء مهامها خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتم من قبل الحكومة العمل على توفير المقار الانتخابية التي ستجرى فيها الانتخابات في الداخل، والتي تتبع وزارة التربية والتعليم، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال عملية الاقتراع، كما تعمل على تنظيم المقار الانتخابية في الخارج، فوفقًا للبيانات التي أرسلتها وزارة الخارجية للهيئة الوطنية للانتخابات، ستجرى الانتخابات في 138 لجنة داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية في 122 دولة.

ويتم التنسيق أيضًا مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ بشأن تسهيل إدلاء ذوي الاحتياجات الخاصة بأصواتهم، وكذلك يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إتاحة وتوفير أية احتياجات تتطلبها العملية الانتخابية.

تعمل وزارة الداخلية على التأمين التام للمقار الانتخابية على مستوى الجمهورية

 

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رئيس الوطنية للانتخابات للمواطنين: لا تسمعوا إلا ما ينشر من خلالنا

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الوطنية للانتخابات: بدء الحملة الانتخابية 9 نوفمبر 2023

وتعمل وزارة الصحة والسكان على توفير الرعاية الصحية المطلوبة والخدمات الإسعافية في محيط ومقار اللجان الانتخابية أثناء إجراء الانتخابات.. فضلًا عن الدور المنوط بالوزارة فيما يخص إجراءات الكشف والفحوص الطبية للمرشحين للانتخابات، ويتم التنسيق بشكل كامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات في كل ما يتعلق بالملف الصحي.

كما تقوم وزارة المالية بإتاحة التمويل المطلوب لتوفير أية مطالب لوجستية تخص العملية الانتخابية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، عن تحديد أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.

وتقرر في حالة الإعادة، أن تجرى الانتخابات خارج مصر في أيام (5 و6 و7) من شهر يناير 2024، على أن تكون المواعيد المحدد للانتخابات داخل مصر في أيام (8 و9 و10) من ذات الشهر.

وتبدأ عملية الاقتراع ابتداء من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الساعة الـ9 مساءً طوال الأيام الثلاثة للانتخابات داخل مصر، على أن يكون انتخاب المصريين في الخارج خلال الأيام المحددة لهم، خلال ذات المواعيد (من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً) وفق التوقيت المحلي لكل دولة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 18 ديسمبر المقبل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها في الجريدة الرسمية، في حين إذا أجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير المقبل.

الوطنية للانتخابات الترشح لرئاسة الجمهورية تستعد الحكومة أجهزة الدولة توفير المقار الانتخابية

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