الوطنية للانتخابات: بدء الحملة الانتخابية 9 نوفمبر 2023

أعلن المستشار وليد حسن حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن شروط الترشح وضوابط الانتخابات الرئاسية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية 2023

ـ بدء الحملة الانتخابية 9 نوفمبر 2023.

ـ آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه يوم 15 نوفمبر.

ـ ـ نشر التنازلات بالجريدة الرسمية، وبصحيفتي الأخبار والجمهورية 2023.

ـ توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم 29 نوفمبر 2023.

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