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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محكمة النقض: إعلان نتيجة الطعون ونشرها بالجريدة الرسمية يوم 18 ديسمبر 2023

وليد حسن حمزة
وليد حسن حمزة

استكمل وليد حسن حمزة نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، شروط الترشح وضوابط الانتخابات الرئاسية.

  • انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة، وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 13 ديسمبر 2023.
  • تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 14 ديسمبر 2023.
  • البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة خلال يومي 15 و16 ديسمبر 2023.
  • إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية يوم 18 ديسمبر 2023.
  • استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة وتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا يوم 19 ديسمبر 2023.
  • فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر خلال فترة من 21 حتى 30 ديسمبر 2023.
  • توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الخارج يوم 4 يناير 2024.
  • انتخاب الإعادة في الخارج "من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة" أيام 5، 6، 7 يناير 2024.
الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية

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