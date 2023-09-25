محكمة النقض: إعلان نتيجة الطعون ونشرها بالجريدة الرسمية يوم 18 ديسمبر 2023
استكمل وليد حسن حمزة نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، شروط الترشح وضوابط الانتخابات الرئاسية.
- انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة، وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 13 ديسمبر 2023.
- تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 14 ديسمبر 2023.
- البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة خلال يومي 15 و16 ديسمبر 2023.
- إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية يوم 18 ديسمبر 2023.
- استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة وتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا يوم 19 ديسمبر 2023.
- فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر خلال فترة من 21 حتى 30 ديسمبر 2023.
- توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الخارج يوم 4 يناير 2024.
- انتخاب الإعادة في الخارج "من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة" أيام 5، 6، 7 يناير 2024.