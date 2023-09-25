الوطنية للانتخابات: بلادنا مرت بالعديد من المحن ولم يَحمها من الانحناء سوى إرادة الشعب

أكد المستشار وليد حسن حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بلادنا مرت بالعديد من المحن ولم يحمها من الانحناء سوى إرادة هذا الشعب الأبي.

الجدول الزمني

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة: ضرب المصريون بوعيهم أروع الأمثلة في حفظ أمن الوطن والمنظومة التي تقود العملية الانتخابية في كل استحقاق دستوري ما تمكن الشعب الوفي من أداء هذه الأمانة على أكمل وجه وما رآه العالم ذلك التكاتف والالتفاف حول بالصندوق، حتى انتقلت بلدنا بسلاسة من مرحلة لأخرى على طريق الديمقراطية والاستقرار.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.