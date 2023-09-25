الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الوطنية للانتخابات: بلادنا مرت بالعديد من المحن ولم يَحمها من الانحناء سوى إرادة الشعب

وليد حسن حمزة
وليد حسن حمزة

أكد  المستشار وليد حسن حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بلادنا مرت بالعديد من المحن ولم يحمها من الانحناء سوى إرادة هذا الشعب الأبي.

الجدول الزمني

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة: ضرب المصريون بوعيهم أروع الأمثلة في حفظ أمن الوطن والمنظومة التي تقود العملية الانتخابية في كل استحقاق دستوري ما تمكن الشعب الوفي من أداء هذه الأمانة على أكمل وجه وما رآه العالم ذلك التكاتف والالتفاف حول بالصندوق، حتى انتقلت بلدنا بسلاسة من مرحلة لأخرى على طريق الديمقراطية والاستقرار.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابا رئيس محكمة النقض الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

من مدينة السلام.. "وزراء المالية" يناقشون كيفية مواجهة تحديات الاستثمار فى البنية التحتية

وزير مالية كرواتيا يوجّه الشكر للسيسى على الجهود المبذولة لإنجاح اجتماعات البنك الآسيوى

الرئيس السيسى يدعو المؤسسات الدولية لدعم الاقتصاديات الضعيفة والناشئة

الرئيس السيسى عن تعاون البنك الآسيوى مع مصر: "كل التقدير"

وزيرة مالية إندونيسيا: الموقف الاقتصادى الدولى يخلق تحديًا كبيرًا للعديد من الدول

وزير الاتصالات: مصر تُحقق تقدمًا مهمًا فى مجال تصنيع الإلكترونيات

رئيس البنك الآسيوى للاستثمار للرئيس السيسى: كلماتك الثاقبة أثبتت صحتها اليوم

الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا عن البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

الحكومة: مستشفى سرطان الأطفال بطنطا يعمل بكفاءة عالية.. ويقدم الخدمات مجانًا

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

تقارير: نيمار غير سعيد ببدايته مع الهلال.. ويطالب بإقالة خيسوس

الرئيس السيسى: نتطلع للمزيد من مجالات التعاون مع البنك الآسيوى للاستثمار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى