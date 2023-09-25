الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهيئة الوطنية: إجراء الانتخابات الرئاسية فى 10085 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية

الهيئة الوطنية
الهيئة الوطنية

قال المستشار أحمد بنداري،  مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه استجابة لمطلب الحوار الوطني بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية، وهو ما تطمح له المواثيق الدولية لإقامة انتخابات حرة ونزيهة، وإتاحة إمكانية المراجعة والفرز والمراجعة القضائية لفرز الأصوات، ولضمان ثقة الناخب في العملية الانتخابية. 

 وأوضح أن الانتخابات الرئاسية تجرى فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

 مدير الجهاز التنفيذي: الانتخبات الرئاسية المقبلة تقام تحت إشراف قضائي كامل 

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، اليوم، أن انتخابات عام 2024 سوف تقام تحت إشراف قضائي كامل بما يتفق مع الدستور والقانون، لاختيار رئيس الجمهورية والاستحقاق الأكبر هو لشعب مصر العظيم في ممارسة حقوقه السياسية. 

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة متمثلة في أعضائها تتعهد أمام الله ببذل كل مجهود خلال الانتخابات، والهيئة شهد لها العالم في الداخل والخارج بدقتها ونزاهتها ولنكون على قدر مسئوليتها. 

ل المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات الانتخبات الرئاسية المقبلة انتخابات عام 2024

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