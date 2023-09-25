كيف يتشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وطريقة اختياره؟ (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا بعنوان "كيف يتشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وطريقة اختياره"؟

تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

يتشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، يختار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات من غير أعضائهم، بشرط ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.

رئيس الجمهورية هو من يصدر قرار تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة بناءً على عرض من وزير العدل وإخطار رؤساء الجهات والهيئات القضائية الممتدة.

يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفي صلتها بالغير، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية.

يٌعين أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد.

يتجدد ندب نصف أعضاء مجلس إدارة الهيئة كل ثلاث سنوات، ويتم استكمال عدد أعضاء المجلس بذات الإجراءات المنصوص عليها في القانون 198 لسنة 2017.