الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس الوطنية للانتخابات للمواطنين: لا تسمعوا إلا ما ينشر من خلالنا

المستشار وليد حمزة
المستشار وليد حمزة

علّق المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.

وقال حمزة، خلال لقائه الخاص بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، إن هناك مجموعة من البروتوكولات مع وزارة التضامن للحصول علي بيانات خاصة بذوي الهمم لتوفير لجان خاصة يسهل الوصول إليها، وبالتالي المساعدة في عملية الانتخاب، موجهًا رسالة للمواطنين قال فيها: "لا تسمعوا إلا ما ينشر من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات".

عقد وليد حمزة مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن الجدول الزمنى للعملية الانتخابية الذى يتضمن جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب، وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

الهيئة الوطنية للانتخابات اكسترا نيوز وليد حمزة وزارة التضامن

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