الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الوطنية للانتخابات": مواد فيلمية لتحفيز الناخبين على المشاركة فى الاقتراع

المستشار وليد حمزة،
المستشار وليد حمزة،

علّق المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على الجّدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر المقبل.

وقال حمزة، خلال لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين إن هناك مجموعة من المواد الفيلمية سيتم عرضها تباعًا طبقًا للأحداث التي تم إعلانها في الجدول الزمني الخاص بالانتخابات؛ لرفع الوعي وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي وتحفيز الناخبين.

وعقد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم؛ للإعلان عن الجدول الزمنى للاستحقاق الانتخابي يتضمن جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة.

الهيئة الوطنية للانتخابات اكسترا نيوز وليد حمزة مواد فيلمية نتيجة الانتخابات النهائية

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