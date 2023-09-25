"الوطنية للانتخابات": قاضٍ لكل صندوق فى الانتخابات الرئاسية 2024

كشف المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، عن تفاصيل مؤتمر إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال خلال لقائه الخاص بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إنه اليوم تم إيضاح نقاط كثيرة أهمها أن الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية ستتم داخل مدة الإشراف القضائي الكامل.

وأضاف أن ذلك معناه أن هناك قاضيًا لكل صندوق، موضحًا أن ذلك كله حتى تكون هناك إيجابية من المواطنين للمشاركة.

كان المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عقد اليوم مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن الجدول الزمنى للعملية الانتخابية الذى يتضمن جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.