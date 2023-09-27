الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد مناع: مجلس النواب أتاح للأعضاء نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة

المستشار أحمد مناع،
المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب

أكد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة للمجلس أتاحت منذ صباح اليوم نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة "١٤٢" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (٢٠) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (١٠٨) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

وأضاف مناع أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح.

النواب يتوافدون على مجلس النواب لتحرير توكيلات الترشيح للرئاسة

وكان توافد أعضاء مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 على مقر المجلس، للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤.

وشهد البهو الفرعوني بالمجلس تواجد عدد كبير من نواب الأحزاب البرلمانية، حيث أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب منذ صباح اليوم نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة "١٤٢" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (٢٠) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (١٠٨) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

جدير بالذكر أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح.

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إقبال من أعضاء مجلس النواب على تحرير نماذج تزكية المرشحين لانتخابات الرئاسة

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وكيل مجلس النواب: أزكى ترشح الرئيس السيسى.. ونقف خلف القائد

المستشار أحمد مناع مجلس النواب انتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤ نماذج تزكية المترشحين الأمانة العامة للمجلس

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