الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتنياهو: جانتس ينذرنى بدلا من "حماس"

بنيامين نتنياهو وبيني
بنيامين نتنياهو وبيني جانتس

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس، بعد تهديده بترك الحكومة حال لم يتم بلورة خطة بخصوص الحرب على غزة.

وفي بيان صدر عن مكتبه، قال نتنياهو: "بينما يقاتل جنودنا لتدمير كتائب حماس في رفح (جنوبي قطاع غزة)، يختار جانتس إصدار إنذار نهائي لرئيس الوزراء بدلا من إصدار إنذار نهائي لحماس".

وأضاف: "الشروط التي وضعها جانتس (خلال مؤتمر صحفي عقده السبت) هي كلمات مغسولة ومعناها واضح: نهاية الحرب وهزيمة إسرائيل، وإطلاق سراح معظم الأسرى، وترك حماس سليمة، وإقامة دولة فلسطينية".

وتابع نتنياهو: "لم يسقط جنودنا هباءً، وبالتأكيد ليس من أجل استبدال حماستان بفتحستان (في إشارة إلى حركة فتح والسلطة الفلسطينية اللتان يرأسهما الرئيس محمود عباس)".

وردًا على هجوم نتنياهو، قال مكتب جانتس، في بيان مقتضب: "لو استمع رئيس الوزراء (نتنياهو) إلى جانتس، لكنا دخلنا رفح منذ شهرين وأنهينا المهمة".

وتابع حديثه: "علينا أن نكمل المهمة في رفح، وأن نهيئ الظروف اللازمة لها، لن تتمكن السلطة الفلسطينية من السيطرة على غزة، ولن تتمكن العناصر الفلسطينية الأخرى من ذلك، إذا نجحنا في الحصول على دعم الدول العربية المعتدلة والدعم الأمريكي".

وأضاف: "على رئيس الوزراء التعامل مع هذا الأمر وعدم تخريب هذه الجهود".

واختتم مكتب جانتس حديثه بالقول: "إذا كانت حكومة الطوارئ مهمة لرئيس الوزراء، فعليه إجراء المناقشات اللازمة، واتخاذ القرارات اللازمة، وعدم التراجع خوفا من المتطرفين في حكومته".

 

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