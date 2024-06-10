الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وردان بارديلا.. حكاية صعود نجم "اليمين المتطرف" فى فرنسا

جوردان بارديلا
جوردان بارديلا

قاد جوردان بارديلا، البالغ من العمر 28 عامًا، اليمين المتطرف الفرنسي إلى صعود تاريخي في الانتخابات الأوروبية، الأحد، وهو نجاح جديد للرجل الذي تعتزم مارين لوبان تعيينه رئيسًا للوزراء إذا وصلت إلى الإليزية في عام 2027.

وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، أن بارديلا تصدر نتائج الانتخابات الأوروبية في 94% من البلديات في فرنسا، فيما أشارت النتائج الأولية إلى حصوله على أصوات 32% من الأصوات.

ونجح جوردان بارديلا في فرض نفسه في المشهد السياسي الفرنسي خلال سنوات قليلة، إذ يُعتبر "تلميذًا مجتهدًا" في تطبيق مسار أسلافه السابقين من اليمين المتطرف، خصوصًا ما تعلق بمعادات المهاجرين.

وبعد 5 سنوات من ترشحه لأول مرة في الانتخابات الأوروبية عام 2019، استثمر جوردان بارديلا المشهد السياسي والإعلامي بشكل منهجي، مدفوعًا بموهبته في المناظرة والحديث أمام وسائل الإعلام.

وخلال ترشح مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية عام 2022، برز بارديلا كأحد أبرز المتحدثين في حملة لوبان.

وزادت شعبية بارديلا خلال الأشهر الأخيرة، وأصبح رمزًا لليمين المتطرف، كما اعتبر في الأوساط السياسية، نظيرًا لرئيس الحكومة جابرييل أتال، منافسه من معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويصنع بارديلا شعبيته أيضًا في أوساط الشباب، ففي بداية العام، عبّر عن سعادته بعدما تجاوز عدد المشتركين في حسابه على تطبيق TikTok المليون، وهي إحدى شبكات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا في فرنسا.

وتعهدت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان باستعادة السلطة من "بيروقراطية الاتحاد الأوروبي الاستبدادية والمتحكمة" في مستهل حملة حزبها للانتخابات الأوروبية.

ودرس بارديلا الجغرافيا في جامعة السوربون بباريس، ولكنه ترك دراسته الجامعية في السنة الثالثة، ليتفرغ للسياسة، وفق مجلة "GALA" الفرنسية.

وانضم بارديلا في عام 2012 إلى "الجبهة الوطنية" اليمينية المتطرفة، وفي عام 2015، تم انتخابه لعضوية المجلس الإقليمي "إيل دو فرانس".

ومع ذلك، لم يتم انتخابه في انتخابات المقاطعات في عام 2015، ولا في الانتخابات التشريعية لعام 2017، وفشل في الجولة الثانية والجولة الأولى على التوالي.

وخلال الانتخابات الرئاسية لعام 2017، كان جوردان بارديلا جزءًا من فريق حملة مارين لوبان.

واستمر صعود بارديلا في مارس 2018، عندما انضم إلى المكتب الوطني للجبهة الوطنية، وفي الوقت نفسه، أصبح المدير الوطني للجبهة الوطنية للشباب (FNJ).

وفي يونيو 2019، أصبح جوردان بارديلا النائب الثاني الجديد لرئيس حزب "التجمع الوطني" (الجبهة الوطنية تحولت إلى التجمع الوطني). وبعد شهر، في 2 يوليو 2019، تم تعيينه عضوًا في البرلمان الأوروبي عن عمر 23 عامًا.

وفي 5 نوفمبر 2022، انتخب جوردان بارديلا رئيسًا لحزب التجمع الوطني بنسبة 84.8% من الأصوات.

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