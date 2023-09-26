الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل مجلس النواب: أزكى ترشح الرئيس السيسي.. ونقف خلف القائد

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن الشعب المصري أصيل ووطني و مخلص و أمين على بلده، موضحًا أنه وقع تزكية لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أبو العينين: الشعب سيقول كلمته ونحمل التقدير للرئيس السيسي، ومؤمنون بما يفعله ونؤيده كل خطواته و دعم ترشحه كي نستكمل البناء.

لا ينكر أحد ما تحقق من إنجازات

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أنه لا ينكر أحد ما تحقق من إنجازات، مضيفًا:علينا فقط أن نقارن وضع وحال البلاد  في  ٢٠١١ و ٢٠٢٣، وكيف نشطت المشروعات القومية الكبرى ومشروع حياة كريمة المشروع تاريخي.

وتابع: سيذكر التاريخ مبادرة حياة كريمة التاريخية التي تمت في كافة ربوع مصر، متابعا: "الجميع يرى المشروعات والانجازات التي مثلا قيمة المضافة في أسعار الأراضي.

وأوضح وكيل مجلس النواب: سنتجاوز الأزمات والتحديات ونقف خلف القائد ولا شك أن الاستثمار على الأبواب و مصر وضعت نفسها على خريطة الاستثمار العالمي فهي بلد مستقر وهناك استقرار و أمان و بنية تحتية قوية.

وبخصوص المستقبل، قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب: علينا أن نقيم كل السياسات التي تمت ونقيم السلبيات و الايجابيات و نضع سياسات ورؤى جديدة تليق بالإمكانيات والظروف العالمية، ولا شك أننا تأثرنا بالأزمة المستوردة و نتحرك لنواجهها بفكر جديد و نجدد الفكر و نحدثه.

وأكد النائب محمد أبو العينين على أهمية وجود دور اكبر للقطاع الخاص لتخفيف العبء عن الدولة و التركيز على صناعات المستقبل من خلال فكر تنافسي  خاصة في ظل التنافسية الدولية، مؤكدًا التركيز على  صناعات المستقبل و أن نزيد الإنتاجية والقيمة لمضاعفة.

ووجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب رسالة للمواطنين، قائلا " احتشدوا  و شاركوا، مضيفا: نعلم من انجز و ضحى بنفسه من أجل هذا البلد و تحمل المسئولية خلال ٣٠ يونيو الثورة الشعبية الحقيقية التي حققت  إرادة الشعب.

مجلس النواب الشعب المصري حياة كريمه الرئيس السيسي المشروعات القومية

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