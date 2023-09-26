برلمانيات: الرئيس السيسى أوفى بكل وعوده.. تزكيتنا واجبة لـ"الصادق الأمين"

قالت نائبات بمجلس النواب، إن تزكيتهن للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، يأتي كونه أوفى بكل الوعود التي قطعها على نفسه منذ أن تولى حكم مصر، لافتات إلى أن حجم التطوير الذي حدث في مصر خلال المرحلة الماضية ومستمر حتى الآن إعجاز وليس مجرد إنجاز.

وقالت النائبة ميرال جلال هريدي، إنها زكت اليوم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لأنها تزكي الصادق الأمين الذي أوفى بكل الوعود التي قطعها على نفسه منذ أن تولى حكم مصر.

وأضافت الهريدي على هامش وجودها بالبهو الفرعوني لمجلس النواب لتحرير توكيل الترشيح للانتخابات الرئاسية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس بنى دولة وإنسانا في وقت واحد، والجميع يعلم ما كنا عليه وكيف أصبحنا مع حكمه.

وأكدت أن الرئيس السيسي استلم الحكم وكانت مصر شبه دولة، لا أمن ولا أمان ولا بنية تحية وفي حالة انهيار تام، مؤكدة أن الرئيس وعد أن مصر ستكون “قد الدينا” وقد كان.

وتابعت: “وجدنا تغيرا كاملا في مصر من أدناها إلى أقصاها، طرق وكباري وبنية تحية من كهرباء وصرف واتصالات وغيرها من الأمور التي غيرت وجه الحياة، كذلك لم يكتف الرئيس بذلك بل اهتم ببناء الإنسان كما اهتم ببناء الدولة، ووجدنا العديد من المبادرات الرئاسية منها مبادرة حياة كريمة و100 مليون صحة ومبادرة القضاء على فيروس سي، والعديد من مبادرات دعم الإنسان المصري، لذلك من الواجب علينا رد الجميل للرئيس ودعمه”.

وعن ما يثار بشأن عدم كفاية المدة الزمنية لتزكية المرشحين سواء بعمل توكيلات أو تزكية النواب وفقا لما ينص الدستور، قالت النائبة ميرال الهريدي إن الفترة الزمنية التي خصصتها الهيئة الوطنية للانتخابات كافية للغاية ومماثلة لما كانت عليه في الانتخابات الرئاسية الماضية، والمرشحين كانوا على علم بذلك.

سولاف درويش: حجم التطوير الذى يحدث فى مصر الآن إعجاز وليس إنجازا فقط

فيما قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن حجم التطوير الذي حدث في مصر خلال المرحلة الماضية ومستمر حتى الآن، يعد إعجازا وليس مجرد إنجاز.

وأضافت النائبة على هامش تواجدها ومشاركتها في ملحمة تزكية النواب للرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها كانت تنتظر هذا اليوم بفارغ الصبر لتقول بأعلى صوت “كمل ياريس”، مؤكدة العمل على دعمه والوقوف بجانبه ومساندته ومطالبته بتكملة المشوار الذي بدأه والإنجازات التي تحققت على يده وأصبح لمصر مكانة عالية بين الأمم.

وأشارت درويش إلى أن الرئيس استطاع خلال الفترة الماضية في إعادة مصر لمكانتها وأصبح للسياسة الخارجية المصرية قوة ونفاذا في محيطها الإقليمي والدولي، وباتت لاعبا مهما للغاية في كافة القضايا وعادت العلاقات مع الجميع بما في صالح الدولة المصرية وفي إطار من الندية والتكافؤ.

ولفتت إلى أن الرئيس في الوقت نفسة قام بأعمال ومشروعات حدث فيها ولا حرج بداية من اقتحام العشوائيات وتطويرها ثم مبادرة “حياة كريمة”، أيضا مبادرات متعددة في كل المجالات للعمل على بناء الإنسان والمواطن المصري في مجال الصحة 100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار والقضاء علي فيروس سي وغيرها من المبادرات وكذلك الأمر للعمل على تصحيح منظومة التعليم، ناهيك عن منظومة الحماية الاجتماعية وتكافل وكرامة وغيرها من المبادرات الأخرى.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الرئيس دعم بكل قوة كافة فئات الشعب ومنها المرأة المصرية وكرمها أحسن تكريم ومكنها اقتصاديا وسياسيا وجعلها في مراكز صنع القرار، وخصص عاما للمرأة المصرية، كما اهتم الرئيس بذوي الهمم وكل شيء في مصر من حجر وبشر على قدر المساواة، ومن أجل هذا جئنا اليوم لنقول للرئيس “كمل مشوارك ونحن معك.. ندعم ونساندك وهذا أقل شيء للرد الجميل".

مايسة عطوة: نعم للرئيس لفترة رئاسية جديدة... أزكى السيسى مدى الحياة

وفى ذات السياق، صرحت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أنها وقعت على استمارة نموذج تزكية المرشحين للانتخابات الرئاسية بمقر الأمانة العامة بمجلس النواب وأعلنت أنها تزكي الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات وبناء مصر الجديدة.

وأوضحت أنه فور تنصيبه رئيسا للجمهورية وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي المحاور الأساسية لمنهج عمل إدارته، وقبل أن يتعهد للشعب المصري بالإنجاز صارحه بحقيقة الإرث الثقيل من التحديات والمشكلات من التجريف السياسي والتردي الاقتصادي والظلم الاجتماعي وغياب العدالة التى عانى منها المواطن المصري لسنوات ممتدة.

وأضافت عطوة، أن السيسي ليس مجرد رئيس أو قائد أو زعيم، وإنما هو مطلب قومي قبل أن يكون قائدا وزعيما، فالرئيس السيسي وما قام به من إنجازات نقلت المواطن المصرى من مرحلة الضياع الاقتصادي إلى مرحلة البناء والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فما حققه من إنجازات على مدار عشر سنوات كان يحتاج إلى أضعاف هذا الوقت، والآن ندعم ترشحه لفترة رئاسية لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها قبل 10 سنوات والتي شملت كل ربوع مصر، فخلال مدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالت التنمية مصر طولا وعرضًا، وحققت الدولة إنجازات في جميع القطاعات، وخلال 10 سنوات، نجحت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي في القضاء على الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وبالتوازي نجحت في تحقيق التنمية بعد إطلاق العديد من المشروعات التنموية التي حققت نجاحات وانعكاسات كبيرة على حياة المواطنين.

وأكملت عضو مجلس النواب، أن تأييد المصريين لترشيح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة بمثابة رد الجميل للرئيس السيسى على ما حققه من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة فى جميع أنحاء البلاد، فالرئيس السيسى جعل حقوق الصحة والتعليم والسكن الكريم فى مقدمة حقوق الإنسان فى مصر.

وأشارت إلى أن الشعب المصرى العظيم يقدر الجهود الوطنية للرئيس السيسى، لذلك فهو يلتف ويؤيد جميع سياساته الداخلية والخارجية ولا يتردد لحظة فى مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجهها مصر، وأكبر دليل على ذلك قرارات الرئيس السيسى فى الإصلاح الاقتصادي، والتى رغم صعوبتها لم يتردد كل المصريين فى دعمها وتأييدها بصدر رحب، ما جعل الرئيس السيسى يفاخر بشعبه أمام العالم، ويؤكد أن الشعب المصرى هو بطل الإصلاح الاقتصادى.

وأكدت عطوة أن الرئيس السيسي قدم للعالم كله تجربة متفردة بصناعة مصرية 100% وانبهر بها العالم، وهي تجربة تنفيذ اسراتيجية مكافحة الإرهاب، وفي ذات التوقيت أطلق الرئيس السيسي مشروعات التنمية الحقيقية والشاملة من خلال إطلاق المشروعات القومية العملاقة فى جميع الأنحاء، بما فيها المشروعات القومية العملاقة داخل محافظة شمال سيناء، إن ما تحقق خلال السنوات القليلة الماضية، يستحق أن نستكمل المسيرة التى ساعدت مصر والمصريين على سباق الزمن وإحراز النجاحات بوتيرة من العمل والإنجاز لم نعرفها من قبل، وذلك أبرز ما يدفعنا إلى دعوة الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإلى إعلان تأييدنا الكامل له والاصطفاف خلفه الآن، وفي الانتخابات وبعدها، من أجل الحفاظ على ما تحقق من نهضة تنموية شاملة فى عموم البلاد.