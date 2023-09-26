إقبال من أعضاء مجلس النواب على تحرير نماذج تزكية المرشحين لانتخابات الرئاسة
توافد أعضاء مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، على مقر الأمانة العامة لمجلس النواب للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤.
وشهد البهو الفرعوني بالمجلس تواجد عدد كبير من نواب الأحزاب البرلمانية المختلفة، حيث أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب منذ الصباح نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة "١٤٢" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (٢٠) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (١٠٨) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك، مع التأكيد علي أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح.
تلقي تزكية النواب للمرشحين للانتخابات الرئاسية
وتصدر العنصر النسائي من نائبات الشعب المشهد لتزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشهدت المنافذ الثمانية المعدة من الأمانة العامة لمجلس النواب لتلقي تزكية النواب للمرشحين للانتخابات الرئاسية، إقبالا كبيرا من من نائبات وممثلي الشعب لتزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكان أبرزهن الدكتورة صبورة السيد، وسهير عبدالحميد، وجيهان البيومي، ومايسة عطوة، وشادية خضير، ودعاء محمد سليمان، وعبير محمد نصار، وميرال جلال هريدي، وأجمعن على تزكية المرشح المحتمل الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما قام عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بتسجيل تزكيتهم للمرشح الرئاسي المحتمل عبدالفتاح السيسي، ومنهم أسامة فتحي عبدالرحمن عضو لجنة الزراعة، إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، محمد عبدالرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع، محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة، محمد ماهر، إيهاب العمدة، أحمد جعفر، عمرو وطني، أحمد الطيبي، عيد حماد، حامد محمد ماهر، أمين مسعود، محمد الكومي.