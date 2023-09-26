الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس النواب يخصص 8 منافذ لتلقي طلبات تزكية الأعضاء لمرشحي الرئاسة

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب صباح اليوم الأربعاء، تلقى طلبات التزكية من أعضاء مجلس النواب للمرشح الرئاسي لجمهورية مصر العربية 2024، من خلال 8 منافذ تم أعدت خصيصا داخل البهو الفرعوني، على أن يستمر تلقى طلبات التزكية حتى يوم الثلاثاء المقبل.

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أحزاب سياسية مختلفة وكتل برلمانية

وشهد البهو الفرعوني تواجد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب من أحزاب سياسية مختلفة وكتل برلمانية مختلفة، وأجمع النواب على تزكية المرشح الرئاسي المحتمل عبدالفتاح السيسي.

يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب

ووفقا لنص المادة 142 من الدستور، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وقام عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بتسجيل تزكيتهم للمرشح الرئاسي المحتمل عبدالفتاح السيسي، حيث كان من أوائل من قاموا بتزكية المرشح المحتمل عبدالفتاح السيسي كل من النواب الآتي أسمائهم.

أسامة فتحي عبدالرحمن عضو لجنة الزراعة

إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة

محمد عبدالرحمن راضي امين سر لجنة الدفاع والإمن القومي

أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع 

محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة 

محمد ماهر

إيهاب العمدة

احمد جعفر

وعمرو وطني

أحمد الطيبي

عيد حماد

 حامد محمد ماهر

أمين مسعود

محمد الكومي

ومن المقرر أن يستمر تلقى طلبات التزكية حتى يوم الثلاثاء المقبل.      

مجلس النواب الأربعاء البهو الفرعوني أعضاء مجلس النواب للمرشح الرئاسي لجمهورية مصر العربية 2024 يوم الثلاثاء عبدالفتاح السيسي

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