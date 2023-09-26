الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الغد": "الوطنية للانتخابات" حريصة على تنظيم الانتخابات الرئاسية بصورة تليق بمصر

المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى

ثمن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إجراءات الهيئة الوطنية للإنتخابات لتنظيم وإدارة العملية الانتخابية المقبلة، المتمثلة في الانتخابات الرئاسية، قائلًا: الهيئة حريصة على تطبيق نصوص القانون والدستور، والعمل على تمثيل المشهد الانتخابي بصورة جيدة، ليظهر أمام العالم على أن المصريين يدركون أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، وأن الدولة المصرية ستنتخب رئيسها وفقًا لوعي وإدراك لأهمية استكمال خطى التنمية والطريق نحو الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية.

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وأكد موسى، في بيان له، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تمثل نقطة فارقة لاستكمال الجهود التي بذلها على مدار السنوات الأخيرة لوضع مصر على الطريق الصحيح، واستكمال حركة التنمية والإعمار والازدهار، فضلًا عن استكمال كل الجهود والتكاتف للمرور من أزمة تداعيات الحروب والصراعات العالمية، ومواجهة كل التحديات للتحول نحو الجمهورية الجديدة التي تليق بكل مصري يعيش تحت لواء هذا الوطن.

دور الحزب في الانتخابات المقبلة 

ولفت إلى أن الحزب سيكون له دور كبير في هذا الاستحقاق من خلال عمليات الحشد والتوعية للناخبين بضرورة انتخاب الأصلح، مشيرًا إلى أن الحزب أعلن دعمه الكامل للرئيس السيسي، وسيضع الخطط واستراتيجيات العمل الأزمة لتنفيذ هذا الدعم من خلال أمانات المحافظات التي سيكون دورها توعية الناخبين بأهمية استكمال الرئيس السيسي في الحكم، وتوضيح أهم الإنجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع خلال العشر سنوات الماضية.

جدول مواعيد إجراء الانتخابات داخل الجمهورية وخارجها

وكان قد أعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن جدول مواعيد إجراء الانتخابات داخل الجمهورية وخارجها.

وقال حمزة، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة، أمس الإثنين: "تجرى الانتخابات وفقًا للمواعيد الآتية خارج الجمهورية أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر، وتجرى داخل الجمهورية أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر، وفي حالة الإعادة تجرى عملية الانتخابات أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير، في والداخل الإثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 يناير 2024".

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