علاء عابد: الرئيس السيسى يستحق 108 ملايين صوت فى الانتخابات القادمة

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إننا اليوم نلتقي لنرسل رسائل قوية ونعلن عن أننا داعمون للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأيضًا إرسال رسالة للعالم أن الشعب المصري بتاريخه الكبير لا يتخلى عن قائد عظيم، حقق الأمن والاستقرار والأمان للمواطن.

وأوضح النائب علاء عابد، أن حزب مستقبل وطن هو أكبر الأحزاب السياسية في مصر ونحن ندعم الرئيس السيسي لما تحقق من إنجازات على كافة القطاعات والمستويات، وأصبحت مصر أحد أهم الاقتصاديات الناشئة في العالم خلال عامي 2023-2024، ونحن جميعًا مؤيدون لـلرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عابد: أننا ندعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة لفترة رئاسية جديدة، لأنه رئيس إصلاحي جاء ليصلح ما أفسده الآخرون على مدار عشرات السنين، وأنا شخصيًا مدين له بدين كبير، وهو إعادة الأمن والاستقرار للوطن وهنرد له الجميل ومحافظة الجيزة هتكون رقم واحد.

وقال النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الرئيس السيسي يستطيع تحقيق الفوز دون دعم من أحد، ولكننا في الحزب اخترنا الرئيس السيسي مرشحنا رئيسًا، من أجل حمايته للفئات الضعيفة وغير القادرة، وحزم الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن "الرئيس السيسي لو خاضها دون دعم من أحد سيحقق النجاح لما حققه من إنجازات غير مسبوقة".



وفي ختام كلمته قال النائب علاء عابد، "إن الرئيس السيسي يستحق منا 108 ملايين صوت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، هنرد الجميل والجيزة هتكون رقم واحد".

جاء ذلك خلال اللقاء التنظيمي لمحافظة الجيزة اليوم بقيادة النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وعضو الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة خطة الحزب خلال الفترة المقبلة لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثالثة.