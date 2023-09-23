قطار "حماة الوطن" لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية يصل القناة

تواصل أمانة التنظيم المركزية لحزب حماة الوطن، برئاسة الدكتور أحمد العطيفي، زياراتها الميدانية ضمن حملة الحزب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية ثالثة.

ووصل قطار الزيارات الخاصة بالحزب إلى محافظات القناة، حيث تم عقد سلسلة لقاءات جماهيرية لتعريف المواطنين بالإنجازات التي قدمها الرئيس من أجل بناء جمهورية جديدة تستهدف مصلحة المواطن في المقام الأول.

وتسعى أمانة التنظيم تنظيم زيارات لكل المحافظات على مستوى الجمهورية، من أجل حملة انتخابية على أعلى مستوى، وتحقيق الانتشار المطلوب من خلال القواعد الحزبية لحماة الوطن بجميع محافظات ومدن وقرى ونجوع مصر.

حملات “حماة الوطن” تشمل المحور السياسى الإعلامى والجماهيرى

وأوضح الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، في تصريحات صحفية له أن الحملة مقسمة لعدة محاور تشمل المحور السياسي، الإعلامي، والجماهيري، ويتم من خلالها الزيارات التنظيمية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصوصا في ظل فترة حرجة تمر بها المنطقة.

وقال: "لا سبيل لاستكمال مسار الجمهورية الجديدة، إلا من خلال الرئيس السيسي الذي بدأ المسيرة قبل سنوات، لافتا إلى تقديم رسائل إعلامية عبر منصات الحزب بمختلف المحافظات، لتوضيح الحقائق، والرد على الأكاذيب التي تروج لها بعض الجماعات المعادية للدولة المصرية للتأثير على الماراثون الرئاسي".

وكشف العطيفي عن تجهيز حزب حماة الوطن مئات المقرات لتكون ضمن حملة الرئيس الانتخابية، بالإضافة لوضع خطة لكل قطاع من أجل تقديم كافة التجهيزات اللوجستية لصالح الاستحقاق رئاسي، فضلا عن عدة مبادرات مختلفة ستنفذ في توقيتات متتالية.

وقال أمين تنظيم حزب حماة الوطن: “الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه البلاد يعمل على تدشين العديد من المشروعات التي تمس حياة المواطنين، لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل من أجل تنمية مستدامة في الدولة”.

وتابع العطيفي: "نحن ندرك أزمة الأسعار التي تمر بها البلاد، إثر أزمة اقتصادية عالمية، لكن الدولة بفضل توجيهات القيادة السياسية استطاعت أن توفر كل السلع".

وأشار إلى أن الدولة تواجه تحديات كبيرة وتمر بلحظات تاريخية فارقة، واستطاعت إرادة القيادة السياسية أن تتخذ إجراءات حاسمة من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا، مستشهدا بالطفرة في قطاع النقل والمواصلات، لا سيما الطرق والمحاور التي تستهدف تسهيل تدفق الاستثمارات.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، شهد خلال الفترة الماضية افتتاح عدد من المقرات الجديدة للحزب بمحافظة الإسماعيلية.