عضو "حماة الوطن": الدولة بقيادة الرئيس السيسى تواصل مسيرة البناء الحديثة (فيديو)

قال عبدالعزيز شعلان، القيادي بـ حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية، إن المرحلة المقبلة ستكون مشرقة، حيث سنبدأ في جني ثمار التنمية التي سعى ويسعى إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي نجح في الصمود والعبور بمصر رغم ما واجهه من صعوبات وتحديات داخلية وخارجية، ماضيًا قدمًا نحو الجمهورية الجديدة التي نسعى إليها.

وأضاف شعلان، لـ"الدستور"، أن اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي لإكمال المهمة الثقيلة التي تحملها بعدما حمله المصريون الأمانة، نابع من مقارنة بسيطة بين فترة ما قبل توليه مقاليد الحكم وما بعدها، ففي فترة من الفترات الشعب يعاني من كل شيء وكل مسئول يضع بعض المسكنات المؤقتة التي لا تثمن ولا تغني ولكن السيسي، لأنه رجل عسكري مصري من الطراز الأول فقد قرر إجراء جراحات نهائية وبتر كل الأجزاء المصابة وإزالتها من جسد الوطن الغالي، فتدخل بمشرط الجراح الماهر ونجح في إزالة كل الأجزاء المصابة بجسد الوطن.

وتابع: "صادف هذا الإصلاح الجذري، ظروف اقتصادية عالمية غير جائحة كورونا التي أثرت أيضًا، ما جعل المواطن البسيط يرى أن زيادة الأسعار أصابته هو في حين أنها ظروف عالمية، ولو نظرنا بعين مجردة سنجد إنجازات لا حصر لها أهمها القضاء على بعض الأمراض وتحديث البنية التحية وإقامة مدن جديدة، وتحديث الريف المصري، ولا بد أن يعلم الجميع أن المأكل والمشرب رغم أهميته إلا أنه هناك الأهم منه، كعودة الريادة المصرية والقوة الدولية والإقليمية لمصر، والرئيس ما زال يؤسس لدولة قوية قادرة على إكمال المهم كإحدى القوى فالعالم.

وأكد شعلان، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تواصل مسيرة بناء مصر الحديثة، فمنذ سنوات كانت مصر تمر بظروف صعبة ومرحلة دقيقة في تاريخها بعد ثورتين وحالة من الفوضى وتدهور اقتصادي ومشكلات كبيرة في شتى المجالات، لكن بعد تولي الرئيس السيسي الحكم بعد ثورة 30 يونيو التي أسقطت حكم جماعة الإخوان الإرهابية، شهدت مصر طفرة في مختلف المجالات اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا وغيرها، وتحققت إنجازات عديدة، ليقود الرئيس مسيرة إعادة بناء الدولة المصرية ويحقق إنجازات عديدة في كل سنة مرت منذ توليه الحكم.

واختتم شعلان، حديثه مؤكدًا أنه لا بد للشعب المصري كاملًا أن يعلن التأييد الكامل للرئيس السيسي، لأنه من أنبل الرؤساء المصريين وأشرفهم، فقد قدم مشروعات عديدة أدت إلى الرفعة بالبلاد، لذا على الجميع إتاحة فرصة جديدة للرئيس السيسي لاستكمال المشروعات القومية التي بدأها لننعم بإيجابياتها التي ستعود بالنفع على الجميع في أقرب فرصة ممكنة، مشيرًا إلى أنه الأجدر بالرئاسة في الفترة المقبلة.