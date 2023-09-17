محامية: الرئيس السيسي أب للجميع ونجح في بناء الوطن من جديد

قالت المحامية نجوي سالم، ابنة محافظة الغربية، عضو الاتحاد الإقليمي للجامعات الأهلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تسلم مقاليد الأمور في عز الأزمة التي مرت بها مصر وكان للمصريين ومازال كالأب الذي نجح في بناء البلد من جديد ورغم الزمات، فإنه نجح في المرور بالبلاد لبر الأمان بفضل حكمته وتضحياته.

أضافت أن السيسي "يبني بنية تحية كاملة ما كانت لتُبني خلال عقود طويلة، لكن الرئيس صمم واتخذ الخطوات الجادة والحقيقية نحو مستقبل مصر، لذلك فدعم الرئيس في هذه المرحلة واجب واطني من أجل استكمال ما بدأه من مشاريع لخدمة البلاد.

وقالت سالم، عدم وجود الرئيس السيسي على سُدة الحكم يُعرض البلد للخطر، فالرئيس هو الشخص المناسب لاستكمال ما بدأه من إنجازات لولاه ما تمت خطوة واحدة منها، ورغم غلاء الأسعار ومعاناة الناس بعض الشيء إلا أن الرئيس سريعًا ما يخرج ويتخذ قرارات تنحاز في صالح المواطن البسيط والغلاء وارتفاع الأسعار أزمة عالمية يشهدها العالم اجمع، وعلي الجميع أن يتكاتف فالبلد كانت في حالة تحتاج لتطوير شامل وعاجل وهذا ما قام به الرئيس والالتفاف حوله شيء لا بد منه، لاستكمال هذا المسيرة الناجحة.

ودللت عضو الاتحاد الإقليمي للجامعات الأهلية على التطور الهائل الذي شهدته مصر بمبادرة الرئيس "حياة كريمة" التي غيرت وجه الريف المصري فأصبح مناطق جاذبة للسكان، بل أصبحت هناك قري مثل المدن بل أحيانًا أفضل من المدن بفضل الخدمات التي قدمتها وطورتها مبادرة حياة كريمة التي أطلقها ويتابعها الرئيس السيسي بنفسه، فأصبحت القرى بها طرق ممهدة ومجمعات خدمات وخدمات لوجستية وشهدت ثورة اتصالات حقيقية فاقت كل التوقعات.

وعن تمكين المراة، قالت نجوي سالم بصفتي عضو المجلس القومي للمراة إن الرئيس أعطى المراة كثيرًا، حتى إنه خصص عامًا للمرأة وتمكينها من الناحية الاقتصادية والثقافية والإنسانية، فقد شهد عهد السيسي وصول المرأة لجميع المناصب دون استثناء.

فالمرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس الذي توج عهده بالعديد من المكتسبات والإنجازات التاريخية التي أحدثت طفرة حقيقية في ملف المرأة ليعرف عهده بالعصر الذهبي للمرأة.