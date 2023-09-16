السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محاسب من الغربية يحث الشباب علي المشاركة وانتخاب الرئيس السيسي (فيديو)

أحد مواطنى الغربية
أحد مواطنى الغربية مع محرر الدستور

قال محمد عادل، محاسب قانوني من مدينة زفتى بمحافظة الغربية، إن المرحلة القادمة من عمر الوطن تحتاج إلى التكاتف والالتفاف حول الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبًا الشباب بالخروج والمشارك في الاستحقاق الدستوري المهم المتمثل في انتخابات رئاسية قادمة.

السيسي هو رجل المرحلة المقبلة

وأضاف عادل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مبادرة "حياة كريمة" والمبادرات الصحية والمشروعات القومية المختلفة تؤكد أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة المقبلة لاستكمال ما بدأناه من إنجازات مصرية على أرض الواقع، مؤكدًا أن شبكة الطرق الجديدة التي أنشأتها مصر وفرت الجهد والوقت وحان وقت حصد ثمار ما بدأه السيسي من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، يراها الجميع جهارًا نهارًا.

وأكمل المحاسب القانوني، أن تطوير منظومة العلاج علي نفقة الدولة وحده إنجاز كبير يُحسب للرئيس السيسي، فقد أصبح الأمر خلال سبعة أيام لا أكثر دون طلب واسطة أو وساطة فقط بتقديم الأوراق عبر الإنترنت، وكل هذا يدعو الجميع لدفعه؛ لاستكمال مسيرة الإنجازات دفعًا ومطالبته باستكمال ما بدأه من إصلاحات في كافة المجالات وعلى كل الأصعدة داخليًا وخارجيًا. 

وأكد عادل، أن تطوير المستشفيات والمراكز الطبية بكافة محافظات مصر، هو أحد أعظم إنجازات المرحلة السابقة، وكذلك الاهتمام بالشباب حيث تطوير مراكز الشباب وجعلها جاذبة مستوعبة لكافة الشباب بكافة ميولهم محققة كل تطلعاتهم وكل ذلك نحو استراتيجية مصر 2030.

مصر بقيادة السيسي تواصل مسيرة العطاء

وأوضح أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تواصل مسيرة بناء مصر الحديثة، فمنذ سنوات كانت مصر تمر بظروف صعبة ومرحلة دقيقة في تاريخها بعد ثورتين وحالة من الفوضى وتدهور اقتصادي ومشكلات كبيرة في شتى المجالات، لكن بعد تولي الرئيس السيسي الحكم بعد ثورة 30 يونيو التي أسقطت حكم جماعة الإخوان الإرهابية، شهدت مصر طفرة في مختلف المجالات اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا وغيرها، وتحققت إنجازات عديدة، ليقود الرئيس مسيرة إعادة بناء الدولة المصرية ويحقق إنجازات عديدة في كل سنة مرت منذ توليه الحكم.

رسالة للشباب

ووجه محمد عادل، رسالة للشباب بضرورة المشاركة في الاستحقاقات النيابية والتشريعية والرئاسية وإبداء آرائهم واختيار ما يحلوا لهم من الخيارات المتاحة بشكل ديمقراطي سليم وعدم التفريط في حقوقهم السياسية والحصول عليها كاملة بالمشاركة الفعالة في مصلحة الوطن، وعدم التفريط في حقوقهم لأي سبب، مؤكدًا أن الشباب عليهم أن يختاروا دون أي ضغوط  وأن يعبرون عن آرائهم هم فقط.

مدينة زفتي بمحافظة الغربية محاسب من الغربية يحث الشباب علي المشاركة وإنتخاب السيسي محاسب قانوني الإستحقاق الدستوري الهام الرئيس السيسي هو رجل المرحلة القادمة

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