خبيرة لغة عربية: يجب التكاتف خلف القيادة السياسية لاستكمال الإنجازات

قالت منيى السرنجاوي خبير اللغة العربية بمحافظة الغربية، وعضو مجلس إدارة مركز شباب زفتي، أن انتخاب الرئيس السيسي خلال المرحلة القادمة واجب وطني مُلح حيث يتطلع الشعب المصري لإستكمال ما بدأه من إنجازات حقيقية ملموسة على أرض الواقع.

وأضافت أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وهو يعمل في إطار استراتيجية شاملة لبناء مصر الحديثة، واهتم بالزراعة ودعم الفلاح المصري لتحسين وتطوير الإنتاج الزراعي والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما قدم دعما كبير للعمال ووجه بحل مشاكلهم.

وقالت إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تواصل مسيرة بناء مصر الحديثة، فمنذ سنوات كانت مصر تمر بظروف صعبة ومرحلة دقيقة في تاريخها بعد ثورتين وحالة من الفوضى وتدهور اقتصادي ومشكلات كبيرة في شتى المجالات، لكن بعد تولي الرئيس السيسي الحكم بعد ثورة 30 يونيو التي أسقطت حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضافت أن مصر شهدت طفرة في مختلف المجالات اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا وغيرها، وتحققت إنجازات عديدة، ليقود الرئيس مسيرة إعادة بناء الدولة المصرية ويحقق إنجازات عديدة في كل سنة مرت منذ توليه الحكم.

وأشارت خبيرة اللغة العربية بمحافظة الغربية، إلى الدور المهم الذي تلعبه المرأة المصرية في العصر الحالي، خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل الرئيس السيسي، حيث شهدت فترته العديد من المكتسبات والإنجازات التاريخية التي أحدثت طفرة حقيقية في ملف المرأة.

وأشادت السرنجاوي، بدور الرئيس السيسي البارز في دعم الشباب المصري، حيث لم يقتصر اهتمامه بالشباب على المؤتمرات والخطابات فقط، بل أتاح لهم فرصًا حقيقية للمشاركة في المناصب المختلفة التي كانت لفترة طويلة بعيدة عنهم، مضيفة أن الرئيس السيسي كان أول من فتح الباب لشباب مصر في المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكملت أن الرئيس السيسي يعتبر الداعم الأول لذوي الهمم، حيث يولي اهتمامًا كبيرًا لضمان مشاركتهم الفعالة في جميع المحافل والفعاليات الرئاسية، وأشارت إلى أن هذه الدعم يعكس التزام الرئيس السيسي بتحقيق المساواة وتوفير الفرص المناسبة لكل فئات المجتمع، بغض النظر عن قدراتهم الجسدية.

كما أشادت بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز دور المرأة المصرية ودعم الشباب وذوي الهمم، وأكدت أن فترة حكم السيسي شهدت تحسينًا كبيرًا في المكانة والمشاركة المجتمعية للمرأة، وتوفير فرص تنموية وتعزيز دمج ذوي الهمم في جميع المجالات الحياتية.