الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غرس 185 شجرة مثمرة وزينة بشوارع قرى كفر الزيات في الغربية

أشجار
أشجار

أعلن عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، عن غرس 185 شجرة مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز بهدف النهوض بالشكل الجمالي للمنطقة، ضمن حملات التجميل والتشجير.

وأوضح داود أن هذه الأعمال تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، التي تهدف إلى توسيع المساحات الخضراء وزيادة التنوع البيولوجي، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتغير المناخ.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الشجيرات المثمرة التي تم غرسها تشمل أنواعًا مختلفة من الأشجار، مثل الفواكه والأشجار الزينة، مما يسهم في تحسين المنظر العام للمنطقة وتوفير بيئة أكثر جاذبية للمواطنين.

وأكد داود أن هذه الجهود تأتي في إطار التنمية المستدامة والاهتمام بالبيئة، وتعكس التزام المركز والمدينة بتحقيق التوازن بين التطور والحفاظ على الطبيعة.

وأعرب رئيس مركز ومدينة كفر الزيات عن شكره وتقديره لجميع الجهود المبذولة من قبل الفرق العاملة في حملة الزراعة، ودعا المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الحفاظ على الشجر ورعايته لتحقيق الاستدامة البيئية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للدولة في تعزيز التشجير والحفاظ على البيئة الطبيعية، وخلق بيئة مستدامة وجمالية للمجتمع المحلي.

رفع نحو 208 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع كفر الزيات

كما أعلن رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 208 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة كفرالزيات، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية المشاركة الفاعلة في الحفاظ على الشجر تحقيق الاستدامة البيئية الفواكه والأشجار الزينة التنمية المستدامة والاهتمام بالبيئة

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