الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال محور كفر الزيات الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا عاجلا مع لجنة الإشراف على محور كفر الزيات الجديد بحضور المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان رئيس اللجنة، والمهندس سعيد مخيمر مدير عام صرف الغربية، والمهندس محمد جمال فني لجنة الإشراف.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ، بسرعة نهو الأعمال وفقا للخطة الزمنية وضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات التي يجرى تنفيذها، والتأكيد على مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بـمراعاة معايير الجودة في التنفيذ.

الجدير بالذكر أن المحافظة تنشأ طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ الغربية، حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة التي تسهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية مما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها صباح اليوم لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في مراكز ومدن المحافظة، وذلك بتفقد عدد من المشروعات والطرق والمحاور المرورية الجديدة بمركزي طنطا وكفر الزيات.

بدأت الجولة بمتابعة تنفيذ طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، حيث تابع المحافظ استمرار الأعمال داخل الإنتاج والتربية بالمشروع والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج- حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة ٧٠ مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، بالإضافة إلى تفقد أرض المجزر القديم تمهيدا للاستفادة منها.

محافظ الغربية يعقد اجتماعا عاجلا مع لجنة الإشراف على محور كفر الزيات الجديد محافظ الغربية صرف الغربية مراعاة معايير الجودة ترعة النعناعية طريق كفور بلشاي

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