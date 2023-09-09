غرس 105 شجرات مثمرة وزينة فى زفتى بالغربية

أعلن إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، عن بدء عملية غرس 105 شجرات مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز وبجوار المدينة، وذلك ضمن جهود التجميل والتشجير ورفع المظهر الجمالي للمنطقة.

وأكد فايد، أن هذه الأعمال تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتي تعكس جهود الدولة في تعزيز المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة، واستجابةً للتحديات التي تواجهها المنطقة في ظل التغيرات المناخية، والسعي نحو زيادة المساحات الخضراء في ضوء التحديات المناخية الحالية.

تحسين المناظر الطبيعية

كما تهدف هذه الحملة إلى تحسين المناظر الطبيعية وتجميل المنطقة بالأشجار المثمرة والزينة، مما يسهم في توفير بيئة صحية وجمالية للمواطنين، وستوفر الأشجار المثمرة أيضًا فوائد اقتصادية للمجتمع المحلي من خلال إنتاج المحاصيل الزراعية.

وشدد فايد على أهمية التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وأن جهود الزراعة والتشجير تلعب دورًا مهمًا في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية للمجتمع.

اختيار أشجار الزينة

وأوضح رئيس المدينة أنه تم اختيار أشجار الزينة بعناية لإضفاء جمال ورونق على المناظر الطبيعية للقرى، خاصة في شوارعها الرئيسية، وأنه من المتوقع أن تضفي هذه الأشجار الجمال والظل والهواء النقي على البيئة المحيطة، مما يعمل على تحسين جودة الحياة ورفاهية المجتمع الريفي.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن تلك الأعمال تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتعكس جهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

يأتي هذا الإعلان في إطار استمرار جهود الحكومة لتنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، التي تهدف إلى تحقيق التوازن البيئي ومكافحة التصحر والتغير المناخي.

ومن المتوقع أن تستمر حملات التجميل والتشجير في مركز ومدينة زفتى ومحافظة الغربية، بهدف إحداث تحسينات بصرية وبيئية مستدامة في المنطقة وتعزيز جمالياتها.