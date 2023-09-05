الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حصول مسجدين على شهادة الجودة فى مجال الدعوة بالغربية

المساجد
المساجد

أعلنت وزارة الأوقاف، عن حصول مسجدين بالغربية على شهادة الاعتماد والجودة، والمسجدين هما مسجد أولاد الزبير بزفتى ومسجد الشيخ سليمان بالمحلة اللذان حصلا على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة (أ).

وكان قد اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عددا من المساجد الجديدة التي حصلت على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة (أ).

ومن جانبه، أشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلى حصول مسجدين من مساجد محافظة الغربية على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة (أ).

وحصل مسجد أولاد الزبير الذي يطلق عليه أهالى مدينة زفتى "المسجد الكبير" على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة (أ).

وأكد المحافظ أن المسجد يعد أحد أكبر وأهم المساجد على مستوى مركز زفتى بأكمله، فهو أكبر مسجد من حيث المساحة، وأهم مسجد فى مدينة زفتى من حيث التاريخ.

كما حصل مسجد الشيخ سلمان بمركز المحلة الكبرى على الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة (أ).

وتأخذ هذه الشهادة في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي.

حيث تتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاثة سنة لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

وتقوم لجنة ضمان جودة الدعوة في وزارة الأوقاف بتقييم الأثر الدعوي لجميع الأنشطة الدعوية والمقارىء القرآنية واقتراحات تطويرها من خلال المتابعة وعمل استطلاعات الرأي، تقيم الأداء الدعوي للمسجد من حيث مستوى الخطب والندوات والدروس الدينية والمقارىء ومكتبة المسجد ودروس ومقارىء السيدات والحضور الجماهيري ومدى ما يقدمه المسجد من خدمات للمجتمع المحيط به، وكذلك الجانب الإنشائي والمعماري للمسجد ومستوى الصيانة والنظافة به.

مسجد أولاد الزبير بزفتى مسجد الشيخ سليمان بالمحلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية شهادة ضمان الجودة والاعتماد

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