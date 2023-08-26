"الأعلى للجامعات" يوافق على إضافة قسمي الهندسة الكيميائية والتخطيط والتصميم العمراني بـ"هندسة طنطا"

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إنشاء قسمين علميين أكاديميين جديدين بكلية الهندسة وهما قسم الهندسة الكيميائية والبتروكيماويات وقسم هندسة التخطيط والتصميم العمراني، وذلك في ضوء موافقة مجلس جامعة طنطا في مارس الماضي وتوصية لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالموافقة.

وأوضح أن الموافقة جاءت بعد تقديم دراسات دقيقة عن الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة والعوائد المتوقعة من إنتاج خريجين متخصصين بالمجالات الهندسية لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي وتلبية احتياجات الدولة ودعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وإعداد كوادر مهنية متخصصة تسهم في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا أنه كان حريصا على سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات والموافقات اللازمة لإضافة الأقسام العلمية الأكاديمية الجديدة في أسرع وقت حتى يتسنى قبول الطلاب للدراسة بها من العام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

رئيس جامعة طنطا يلقي محاضرة بعنوان "مفهوم الحرية بين الاعتدال والتشويه"

وكان الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، شارك في مؤتمر علمي نظمته رابطة الجامعات الإسلامية بعنوان: “تأطير الحريات بين القيم الإسلامية وضوابط القانون الدولي”، والذي تم استضافته في مدينة الرباط بالمملكة المغربية بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، تحت رعاية وحضور الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى رئيس الرابطة، وبحضور الدكتور سامي الشريف أمين عام الرابطة ولفيف من العلماء ورؤساء الجامعات الإسلامية إلى جانب خبراء ومتخصصين من دول العالم المختلفة.

وألقى الدكتور محمود زكي خلال مشاركته محاضرة بعنوان "مفهوم الحرية بين التشويه والاعتدال" استعرض خلالها مفهوم الحرية من المنظور الفلسفي، وفي الثقافة الشرقية والإسلامية، ودور التعليم في دعم مفهوم الحرية المنضبط، وأهمية توجيه الشباب للتعامل مع إشكالية الحرية بين التشويه والاعتدال من خلال تعريف واضح لمفهوم الحرية.

وفي نهاية المحاضرة طرح رئيس جامعة طنطا مجموعة من الآليات لإعداد الشباب لممارسة مفهوم الحرية المعتدلة شملت دعم الوعي السليم، وتدريب الشباب على ممارسة الحرية المنضبطة والنقد البناء، وتعزيز المشاركة المجتمعية الإيجابية والعمل التطوعي مع ترسيخ القيم المجتمعية والدينية، وتقديم القدوة والنماذج المتميزة من داخل المجتمع للشباب، ودعم مفاهيم الابتكارية وريادة الأعمال.