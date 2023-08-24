الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جامعة طنطا يلقي محاضرة بعنوان "مفهوم الحرية بين الاعتدال والتشويه"

جامعة طنطا
جامعة طنطا

شارك اليوم الدكتور محمود ذكي،  رئيس جامعة طنطا، في مؤتمر علمي نظمته رابطة الجامعات الإسلامية بعنوان: “تأطير الحريات بين القيم الإسلامية وضوابط القانون الدولي”، والذي تم استضافته في مدينة الرباط بالمملكة المغربية بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، ان تحت رعاية وحضور الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى رئيس الرابطة، وبحضور الدكتور سامي الشريف أمين عام الرابطة ولفيف من العلماء ورؤساء الجامعات الإسلامية إلى جانب خبراء ومتخصصين من دول العالم المختلفة.

وألقى الدكتور محمود ذكي، خلال مشاركته محاضرة بعنوان "مفهوم الحرية بين التشويه والاعتدال" استعرض خلالها مفهوم الحرية من المنظور الفلسفي، وفي الثقافة الشرقية والإسلامية، ودور التعليم في دعم مفهوم الحرية المنضبط، وأهمية توجيه الشباب للتعامل مع إشكالية الحرية بين التشويه والاعتدال من خلال تعريف واضح لمفهوم الحرية، وفي نهاية المحاضرة طرح رئيس جامعة طنطا مجموعة من الآليات لإعداد الشباب لممارسة مفهوم الحرية المعتدلة شملت دعم الوعي السليم، وتدريب الشباب على ممارسة الحرية المنضبطة والنقد البناء، وتعزيز المشاركة المجتمعية الايجابية والعمل التطوعي مع ترسيخ القيم المجتمعية والدينية، وتقديم القدوة والنماذج المتميزة من داخل المجتمع للشباب، ودعم مفاهيم الابتكارية وريادة الأعمال.

رئيس جامعة طنطا يلقي محاضرة بعنوان مفهوم الحرية بين الاعتدال والتشويه مفهوم الحرية بين الاعتدال والتشويه رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى تعزيز المشاركة المجتمعية الايجابية

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