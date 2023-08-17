قصر ثقافة الطفل بطنطا يعلن عن ورشة مجانية للكتابة الإبداعية

أعلن قصر ثقافة الطفل بمدينة طنطا استمرار فتح باب التسجيل للاشتراك في الورشة الأدبية المجانية لنادي أدب الطفل، تحت عنوان "مبادئ الكتابة الإبداعية للأطفال"، وذلك للأطفال من سن 7 سنوات، حتى 18 سنة، والمقرر تنفيذها بداية من شهر أغسطس الجاري، وحتى شهر إبريل المقبل، بواقع ورشتين كل شهر.

ومن جانبه، أشار منتصر الفولي، مدير قصر ثقافة الطفل بطنطا إلى أن تنظيم الورشة الأدبية يأتي في إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني في اكتشاف المواهب الصغيرة في المجالات الأدبية والسعي لتطويرها وتنميتها ومن ثم تحقيق العدالة الثقافية بين أفراد المجتمع، وأوضح أن الورشة الأدبية سوف تشهد العديد من الموضوعات المهمة، منها: مبادئ الكتابة الإبداعية، والوزن والقافية في الشعر، وتأثير مواقع السوشيال ميديا على موهبة الطفل، وكيفية كتابة المقال.

هذا وقد أوضحت الشاعرة سماح مصطفى، مسئول نادي أدب الطفل بالقصر بأن الورشة الأدبية سوف تشهد مشاركة مميزة من العديد من أدباء وشعراء الغربية، من بينهم: الأديب جابر سركيس، مدير عام ثقافة الغربية السابق، والشاعر مصطفى منصور، رئيس نادي أدب طنطا السابق، والشاعر محمد أبو اليزيد، والشاعر الشاب عارف مصطفى، والشاعر محمد درة، والدكتورة أميرة صابر، أستاذ أستاذ مساعد بقسم الصحافة والإعلام بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا، والدكتورة هناء خليفة، مدرب التنمية البشرية، والدكتور محمد قطب، استشاري التدريب والتنمية المجتمعية.