مدارس الغربية جاهزة لاستقبال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على جاهزية مدارس الغربية لاستقبال امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023، والتي ستبدأ غدا السبت، وتستمر حتى الثلاثاء التاسع والعشرين من نفس الشهر، حيث يؤدي 3201 طالب وطالبة الامتحان في 12 لجنة على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة، على أنه تم التنسيق مع كل من مديرية أمن الغربية، مديرية الصحة بالغربية، الهيئة العامة للتأمين الصحى بالغربية، مرفق الإسعاف، شركة كهرباء جنوب ووسط الدلتا، مديرية التموين، لتضافر الجهود خلال سير الامتحانات، وقد تم التنسيق مع مديرية الأمن لتشديد الإجراءات اللازمة لتأمين جميع مقار لجان الامتحان والاستراحات وخاصة مركز توزيع الكراسة الامتحانية وتجميعها وتأمينها ضد السرقات والحريق.

وأضاف "حسن"، أنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش جميع مقار اللجان المخصصة لامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني ۲۰۲۳ وعددها (۱۲)، وتم فرش جميع اللجان الفرعية طبقا لجدول الامتحان وأعداد الطلاب المستهدفة، كما تم الانتهاء من تجهيز وفرش الاستراحات الخاصة بالسادة القائمين بأعمال الامتحان بواقع 19 استراحة (۱۰) رجال ، (۹) سيدات بإجمالي ( ٥٤٠ ) سرير، كما تم تشكيل غرفة عمليات المديرية والإدارات لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني ۲۰۳۳.

كما أكد وكيل الوزارة على توفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات، مشددا على عدم اصطحاب المحمول (للطلاب – المعلمين) مع ضرورة إعلان الجدول في مكان ظاهر لجميع الطلاب، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

من ناحية أخرى، اطمأن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على جاهزية اللجان التي سيؤدي بها الطلاب امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة، موجها رؤساء المدن والأحياء بتقديم التعاون لمديرية التربية والتعليم خلال سير الامتحانات، وإزالة كافة الإشغالات من محيط المدارس التي سيؤدى بها الامتحان، والتوجيه بتأمين المدارس ومركز توزيع كراسات الإجابة، من خلال مديرية أمن الغربية، والتأكد من استمرارية التيار الكهربي من خلال قطاع الكهرباء بالغربية خلال فترة سير الامتحانات، موجها ايضا بضرورة توفير الانارة والتهوية الجيدة، والالتزام بضوابط الامتحانات، وتوفير الجو المناسب لأبنائنا وبناتنا خلال سير الامتحانات، متمنيا التوفيق والنجاح لأبنائنا وبناتنا خلال الامتحان.