الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فتح باب التقديم لشغل مهام مدير وحدة إدارة نظم المعلومات بجامعة طنطا

الدكتور محمود ذكى
الدكتور محمود ذكى

أعلنت جامعة طنطا، اليوم، عن فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لشغل مهام مدير وحدة إدارة نظم المعلومات MIS.

أوضح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أنه تم تشكيل لجان لمقابلة المتقدمين واتاحة الفرصة لاختيار الأفضلً، في ضوء 15 معيارا موضوعيًا، تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونزاهة وبما يسهم في توسيع دائرة الاختيار.

وأضاف أنه على الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF، وبيان حالة معتمد من الجامعة ورؤية المتقدم لتطوير المركز المتقدم لإدارته على البريد الإلكتروني التالي، [email protected]، علمًا أن آخر موعد لتلقي طلبات التقدم هو الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023.

- إطلاق برنامج اللغة والدراسات التركية بنظام الساعات المعتمدة

وفى سياق متصل أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن إطلاق برنامج اللغة والدراسات التركية بنظام الساعات المعتمدة، ضمن البرامج المميزة بكلية الآداب، حيث يدرس الطلاب 140 ساعة خلال 4 سنوات دراسية، لتأهيل كوادر من الخريجين قادرين على فهم ثقافة اللغة التركية، لتحقيق التميز والريادة على المستويين التعليمي والبحثي، لتلبية احتياجات سوق العمل، وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة بشكل فعال داخل المجتمع.

أكد الدكتور محمود ذكي حرص الجامعة على استحداث برامج تعليمية جديدة وافقاً للدراسات الفعلية لقياس احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، لسد احتياجات المجتمع، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للجامعة، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي تم إطلاقها في مارس الماضي، ودعماً لرؤية مصر 2023 وخطة الدولة للتنمية المستدامة.

فتح هيئة التدريس بالجامعة لشغل مهام مدير وحدة ادارة نظم المعلومات MIS

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لمواجهة "شاومينج الغش" بالثانوية العامة

" موجة الحر انتهت".. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية

قرار وزارى بسحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا

"جندي" تشارك في المؤتمر الأول لوزراء "هجرة الكوميسا"

موعد وصول رباعى الأهلى المحترف إلى القاهرة

سيدة تطعن زوجها بعد مشاجرة بينهما في أبو النمرس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟