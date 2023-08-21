فتح باب التقديم لشغل مهام مدير وحدة إدارة نظم المعلومات بجامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا، اليوم، عن فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لشغل مهام مدير وحدة إدارة نظم المعلومات MIS.

أوضح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أنه تم تشكيل لجان لمقابلة المتقدمين واتاحة الفرصة لاختيار الأفضلً، في ضوء 15 معيارا موضوعيًا، تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونزاهة وبما يسهم في توسيع دائرة الاختيار.

وأضاف أنه على الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF، وبيان حالة معتمد من الجامعة ورؤية المتقدم لتطوير المركز المتقدم لإدارته على البريد الإلكتروني التالي، [email protected]، علمًا أن آخر موعد لتلقي طلبات التقدم هو الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023.

- إطلاق برنامج اللغة والدراسات التركية بنظام الساعات المعتمدة

وفى سياق متصل أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن إطلاق برنامج اللغة والدراسات التركية بنظام الساعات المعتمدة، ضمن البرامج المميزة بكلية الآداب، حيث يدرس الطلاب 140 ساعة خلال 4 سنوات دراسية، لتأهيل كوادر من الخريجين قادرين على فهم ثقافة اللغة التركية، لتحقيق التميز والريادة على المستويين التعليمي والبحثي، لتلبية احتياجات سوق العمل، وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة بشكل فعال داخل المجتمع.

أكد الدكتور محمود ذكي حرص الجامعة على استحداث برامج تعليمية جديدة وافقاً للدراسات الفعلية لقياس احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، لسد احتياجات المجتمع، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للجامعة، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي تم إطلاقها في مارس الماضي، ودعماً لرؤية مصر 2023 وخطة الدولة للتنمية المستدامة.