السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"رحمي": المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية التي أطلقتها الحكومة تعتبر رائدة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعا عاجلا مساء اليوم مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية، لمعرفة الموقف التنفيذي لنسب المشاركة في المنصة الإلكترونية للمبادرة والمشروعات المقدمة في كل فئة من الفئات الست عقب إغلاق باب التقديم مساء أمس.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ واللجنة التدريب الذي عقدته وزارة التخطيط لأعضاء اللجنة التنفيذية

 كما تم استعراض نسب المشاركة في المنصة الإلكترونية للمبادرة والمشروعات المقدمة في كل فئة من الفئات والمشروعات المكتملة في كل فئة وتضم فئات المبادرة الست (المشروعات كبيرة الحجم- المشروعات المتوسطة – المشروعات المحلية الصغيرة "خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة" – المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة – المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح – المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة) حيث وجه المحافظ اعضاء اللجنه بضرورة دقه التقيم والاستعانة بالخبراء والأكاديميين في أعمال التقيم إذا لزم الأمر.

المبادرة التي اطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية


وأكد محافظ الغربية أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة له.

وثمن المحافظ إطلاق الحكومة النسخة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها مما يعكس رؤية مصر لترسيخ الواقع الجديد الذي ترتبط فيه التنمية بالتحول الرقمي والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب مراعاة الاعتبارات البيئية.

طارق رحمي محافظ الغربية أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية نسب المشاركة في المنصة الإلكترونية للمبادرة والمشروعات المقدمة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح دقه التقيم والاستعانة بالخبراء والأكاديميين في أعمال التقيم

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