شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتى يؤدون صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة

علمت "الدستور" بتنسيق وزارة الأوقاف مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لزيارة مسجد وضريح السيدة نفيسة، ووصل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى مسجد السيدة نفيسة، منذ قليل، لاستقبال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لزيارة المسجد بعد أعمال الصيانة والترميم وأداء صلاة الظهر.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، أغسطس الماضي، أعمال تطوير وترميم مسجد السيدة نفيسة -رضى الله عنها-، وتفقد أعمال تطوير المقصورة به، وأدّى الصلاة فيه، ثم استمع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

طائفة البهرة

تقدم الرئيس السيسى بالشكر لطائفة «البُهرة» للمساهمة فى أعمال تجديد مقامات آل البيت، مؤكدًا أن الدولة تتبنى خطة لتطوير القاهرة التاريخية، كما رحب بسلطان «البُهرة»، مشيدًا بمساهمته فى تطوير أضرحة آل البيت، وأضاف أنه يتم فى الوقت الحالى العمل على تطوير مسجد السيدة زينب، تمهيدًا لافتتاحه.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لعمارة بيوت عز وجل مبنى ومعنى بصفة عامة واهتمامها بالقاهرة التاريخية ومساجد آل البيت بصفة خاصة .



وتابع: بعد افتتاح مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي وافتتاح مسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه ) ومسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) ومسجد الظاهر بيبرس و الحاكم بأمر الله والسيدة فاطمة النبوية بعد تطوير هذا المساجد تطويرا يليق بمكانتها وتاريخها يأتي اليوم افتتاح مسجد نفيسة العلم (رضي الله عنها) .

اهتمام الرئيس



ولا شك أن اهتمام الرئيس بعمارة بيوت الله عز وجل وتوجيهه بتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها وحرصه على افتتاح هذه المساجد بنفسه، سواء ما تم تطويره كمسجد الإمام الحسين ومسجد السيدة نفيسة، أو ما تم إنشاؤه وتشييده كمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي أيقونة العمارة الإسلامية في العصر الحديث كان الداعم الأكبر لخروجها على هذا المستوى المشرف الذي يليق بمكانة هذه المساجد وبجمهوريتنا الجديدة وهو ما نسأل الله عز وجل له القبول.



ومن ثمة نقول شكرًا للرئيس على اهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل، شكرا على تشريف سيادتكم لافتتاح مسجد السيدة نفيسة رضي عنها، بارك الله فيكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وجعل عمارة هذه المساجد بركة على مصر وأهلها أجمعين.