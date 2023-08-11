السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي: مسجد السيدة نفيسة له أثر كبير في قلوب المصريين

مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة

قال الدكتور رحاب الدين الهواري، الكاتب الصحفي، إن السيدة نفيسة تعتبر واحدة  من أبرز سيدات التاريخ الإسلامي وأكثرهم تأثيرًا في قلوب المسلمين بشكل عام والمصريين بشكل خاص، لافتاً إلى أنه كتب على ضريحها "هي عرش الحقائق ومهبط الأسرار.. قبر النفيسة بنت ذي الأنوار". 

وأضاف “الهواري” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف عابدين، عبر القناة الأولى المصرية، أن مسجد السيدة نفيسة له تأثير كبير في قلوب المصريين بشكل خاص.

وأوضح أن نسب السيدة نفيسة لأمها وأبيها من نسل الحسن ابن الحسن ابن سيدنا علي رضي الله عنه، وزوجها من نسل الحسين رضي الله عنه، وبالتالي فهي من أصل بيت النبوة.

ولفت إلى أنها تربت في مكة وعندما انتقلت إلى المدينة درست الحديث والفقه من علمائهم في المدينة المنورة، ولقبت بـ "نفيسة العلم" وهي في المدينة المنورة قبل أن تأتي إلى مصر، وهو ما ساعدها بأن تكون عالمة في الفقه والحديث.

وأشار إلى أنها في عمر الـ 48 جاءت بزوجها وأسرتها وأبناءها إلى مصر، لافتا إلى أنه عندما علم أهل مصر بقدومها، ذهبوا إلى استقبالها في العريش، ومنذ اللحظة الأولى لدخولها المحروسة، بدأ الناس يحيطوها ويحيطون منزلها بشكل دائم لدرجة أنها شعرت أنها غير قادرة على العبادة، حيث بدأت تشتكي بأنه أصبح لا يوجد لديها وقت للعبادة.

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