بحضور رئيس "القبائل المصرية".. محافظ الغربية يشهد فعاليات الحوار المجتمعى

شهد طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات الحوار المجتمعي "بناء الوعي والسلم المجتمعي"، الذي نظمه مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتعاون مع محافظة الغربية بالمسرح الثقافي بطنطا، بحضور الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لفخامة رئيس الجمهورية، والكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري، أعقبه الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، ومن ثم عرض فيديو الحلم عن إنجازات الدولة المصرية، وعرض فيديو عن أعمال مجلس القبائل والعائلات المصرية، وتلاه فيديو عن أهم إنجازات محافظة الغربية.

وبدأت فعاليات الحوار المجتمعي "بناء الوعي والسلم المجتمعي" الذي أداره الإعلامي محمد الشاذلي المذيع بالتليفزيون المصري بكلمة كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، الذي أعلن خلالها عن تأييد المجلس لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسة جديدة، مؤكدًا تقديم كل الدعم للرئيس لبناء مصر الحديثة، وأضاف مطر: كم نحن بحاجة إلى التمسك بالقيم ومبدأ الوعي لما له من دور كبير في التحضر والتفريق بين المجتمع المتحضر وآخر يعيش في الوحل.

وفي كلمته أوضح د. أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، أن هناك جهات خارجية تسعى ليفقد الشعب الثقة في المؤسسات وأن يصل الإنسان المصري إلى حالة من الكآبة والإحباط، موضحًا أن مهمة الأزهر إعادة بناء وترميم وتعميق ثقة الإنسان في المؤسسات المصرية ثم في نفسه بالتعاون مع الكنيسة، وتابع: مهمتنا أن نعمل بجهد لإعادة بناء الإنسان في كل المؤسسات وفي ذاته فهو قادر على أن يعمر هذا الوطن مرفوع الرأس ومهمتنا معًا أننا نحمل راية العلم لتعميق ثقة الإنسان المصري في بلده، فالعدو يريد أن يشوش وعي الإنسان المصري وينبغي ألا نعطيهم الفرصة لذلك، وأضاف أن الإنسان المصري استطاع أن يبرهن للعالم أجمع أن كلمة مستحيل ليست موجودة في قاموسه، فالإنسان المصري الذي صنع الحضارة القديمة صنع الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن مصر في حقيقتها عبارة عن إنسان مصري لا ييأس، لا يدمر، لا يحطم، لا يتحير، لا يتردد، يثق في ذاته ومؤسسات بلده وتاريخه المشرف، ومقدرته على أن يصنع نجاحًا يليق بقيمة بلده وأرضه.

من جانبه، أكد مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر شهدت على مر العصور الأخيرة عدة مؤامرات ومشاريع استعمارية تستهدف النيل من الوطن وإسقاطه وعدم النهوض، وأن الرئيس السيسي مطلوب منه أن يستمر لعدة اعتبارات أهمها الحفاظ على الأمن القومي المصري، فنحن محاصرون على مستوى الحدود، فلا أحد يزايد على مصر ولا على القوات المسلحة، مشيرًا أن ما يحدث في السودان مقصود به مصر، فنحن محاصرون من جهة البحر الأحمر بسبب مشروع قناة السويس الجديدة التي كانوا يشككون فيها ويطلقون عليها مجرد ترعة، مؤكدًا أن مصر لن تصمت على قضية سد النهضة، والرئيس سبق أن أعلن أن الأمن القومي المصري خط أحمر.

في ختام الحوار المجتمعي أهدى محافظ الغربية درع المحافظة إلى الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، ومصطفى بكري والدكتور أسامة الأزهري، والعميد هشام خورشيد رئيس مكتب المخابرات الحربية، كما أهدى الشيخ كامل مطر درع مجلس القبائل والعائلات المصرية إلى محافظ الغربية والكاتب الصحفي مصطفى بكري والدكتور أسامة الأزهري.