الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسامة الأزهرى: هناك جهات خارجية تسعى لفقد الثقة فى المؤسسات

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

أكد الدكتور أسامة الأزهري، المستشار الديني لرئيس الجمهورية، أن هناك جهات خارجية تسعى لفقد الثقة في المؤسسات وأن يصل الإنسان المصري إلى حالة من الكآبة والإحباط، مشيرًا إلى أن مهمة الأزهر إعادة بناء وترميم وتعميق ثقة الإنسان في المؤسسات المصرية ثم في نفسه بالتعاون مع الكنيسة.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الحوارية "بناء الوعي والسلم المجتمعي" بالمركز الثقافي بطنطا والتي تأتي ضمن مبادرة وطن واحد التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية، بالتعاون مع محافظة الغربية، وتتضمن عقد حوار مجتمعي بمسرح المركز الثقافي بطنطا، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف: "مهمتنا أن نعمل بجهد لإعادة بناء الإنسان في كل المؤسسات وفي ذاته فهو قادر على أن يعمر هذا الوطن مرفوع الرأس ومهمتنا معا أننا نحمل راية العلم لتعميق ثقة الإنسان المصري في بلده بالعدو يريد أن يشوش وعي الإنسان المصري وينبغي ألا نعطيهم الفرصة لذلك".

أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية بناء الوعي والسلم المجتمعي المركز الثقافي بطنطا محافظ الغربية طارق رحمي محافظ الغربية

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