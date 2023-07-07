القومي للطفولة والأمومة" و "مجلس القبائل والعائلات المصرية" يوقعان بروتوكول تعاون مشترك لدعم قضايا الطفولة

اعلن المجلس القومى للطفوله والأمومة انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للطفولة والامومة ومجلس القبائل و العائلات المصرية للتعاون لتنفيذ مبادرة تمكين الطفل المصرى والتى تنفذ من خلال المبادرة القومية دوى لتمكين الفتيات تحت رعايه السيدة إنتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية لرفع الوعي بكافه قضايا الطفوله والأمومة بالمحافظات المصرية لاسيما المحافظات الحدودية، ياتى ذلك إيمانا بتعزيز و حمايه الأم و الطفل المصري وتحت شعار، " مبادره وطن واحد " والتى يتم تنفيذها بكافة المحافظات المصرية.

ومن المزمع أن تكون أولي محافظات المبادرة "شمال سيناء - أسوان - مرسى مطروح" وسيتم إستكمال تنفيذ المبادرة بباقى المحافظات .