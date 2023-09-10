الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه يزور نادى بلدية المحلة ويشيد بأندية الغربية

رئيس الاتحاد المصرى
رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه يزور نادى بلدية المحلة

قام محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، بزيارة رسمية إلى نادي بلدية المحلة في محافظة الغربية، حيث حضر الزيارة عدد من رؤساء وأعضاء مجالس الأندية بالمحافظة، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات الرياضية المهمة، من بينهم مصطفى الشامي رئيس البلدية، وإسلام سليمان رئيس نادي ٢٣ يوليو، وحسام جبر عضو مجلس إدارة نادي زفتى، وإبراهيم المشد رئيس منطقة الغربية للكاراتيه.

خلال الزيارة، أشاد الدهراوي بـالأندية الرياضية في الغربية، ، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة في تطوير الكاراتيه في المنطقة، وأعرب عن أمله في أن يستمر التعاون بين الاتحاد المصري للكاراتيه والأندية الغربية، بهدف تعزيز روح المنافسة وتطوير المستوى الفني للاعبي الكاراتيه في مصر.

وفي إطار هذه الزيارة، تم اتخاذ قرار بنقل نهائي بطولة الجمهورية في الكاراتيه لتُقام في مدينة طنطا نهاية الشهر الجاري.

 يأتي هذا القرار في إطار تعزيز أهمية المحافظات الصغيرة وتشجيع الأندية المحلية، وتوفير الفرصة للأبطال الصاعدين للمنافسة في بطولة وطنية رفيعة المستوى.

رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه نادي بلدية المحلة مجلس إدارة نادي زفتي الأندية الرياضية في الغربية نادى ٢٣ يوليو

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