الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"زفتي" يحقق انتصارًا وتعادلين في أول ظهور بدوري الجمهورية للكاراتيه

نادي زفتي
نادي زفتي

شهدت منافسات دوري الجمهورية للكاراتيه للدرجة الثانية في استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر، ظهورًا قويًا لفريق لأعرق أندية الدلتا، نادي زفتي في أول مشاركة له بالبطولة.

وحقق الفريق انتصارًا وتعادلين ونال هزيمة في المسابقات التي ستستمر لمدة 7 أيام وتشمل منافسات الآنسات والفئات الأخرى من الرجال.

وقاد المدير الفني لـ نادي زفتي، حنان مرعي الفريق في ظهوره الأول بدوري الجمهورية للكاراتيه، وقد أبدى النادي تفاؤلًا كبيرًا بأداء فريقه وتحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

ويتطلع نادي زفتي إلى استمرار التفوق وتحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة، حيث سيستكمل الدوري بقية المنافسات في الأيام القادمة. يسعى الفريق لتحقيق ترتيب متقدم في الترتيب العام للبطولة وإثبات قوته ومهارته في عالم الكاراتيه.

تأتي جهود نادي زفتي وبقية الأندية الرياضية في إطار رؤية مجلس إدارة النادي، لدعم الرياضة وتطويرها، وتحقيق النجاحات والانتصارات على المستوى المحلي والوطني، يعكس هذا التفاني والدعم القوي للنادي العريق المنشأ عام 1925، توجه الإداراة نحو تطوير وتقدم الرياضة في مدينة زفتي، وتحقيق الطموحات والتطلعات الرياضية.

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