لأول مرة في تاريخ الغربية.. شطرنج نادي زفتى يصعد لدوري النخبة

نجح فريق الشطرنج بنادي زفتي الرياضي، بقيادة المدير الفني حمدي أبو الخير، في تحقيق إنجاز مهم بعد حجز مكانه بين كبار اللاعبين في مصر، وصعد الفريق إلى دوري النخبة في لعبة الشطرنج، وهو أعلى تصنيف للفرق على مستوى الجمهورية.

وتحظي لعبة الشطرنج بدعم كبير داخل النادي العريق، حيث يعد نادي زفتى الرياضي واحدًا من أعرق مصر وأعرق أندية الدلتا، والذي تأسس عام 1925، وتتمتع لعبة الشطرنج بشعبية كبيرة داخل النادي، مما ساهم في تحقيق الفريق لإنجاز جديد.

وعبر حمدي أبو الخير، المدير الفني للفريق، عن فرحته الكبيرة بهذا الإنجاز التاريخي لنادي زفتي الرياضي ومحافظة الغربية، وأشاد بفضل الله وتوفيقه الذي ساعد الفريق على صعوده إلى دوري النخبة، وهو دوري يضم أفضل اللاعبين في البلاد ومن افضل لاعبي العرب وإفريقيا.

وأعرب أبو الخير عن شكره الخاص للاعبي الفريق، الذين ينتمون للنادي حيث نشأوا بين جدرانه، وللجهاز الإداري، ولأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المستمر للفريق وثقتهم في قدرات أبناء النادي ومنحهم الثقة، وأكد أن هذا الإنجاز سيكون حافزًا قويًا للاعبي الفريق لتحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل.

يُذكر أن نادي زفتي الرياضي يعتبر أحد الأندية التاريخية في مصر، ويضم العديد من الألعاب الرياضية المختلفة، ويسعى دائمًا لتشجيع المواهب الشابة وتطويرها في مختلف الألعاب، وبعد هذا الإنجاز الباهر لفريق الشطرنج، يتوقع أن تزداد شعبية هذه اللعبة داخل النادي وتشجع المزيد من اللاعبين على المشاركة وتطوير مهاراتهم فيها.

من جهته وجه محمد خلاف، رئيس مجلس إدارة منطقة الغربية للشطرنج، وجه التهنئة لفريق نادي زفتى الرياضي، مؤكدًا أن ما حققه النادي علي مدار السنوات السابقة إنجاز، حتى الوصول لدوري النخبة كممثلًا وحيدًا عن الغربية في هذا الدوري الذي يضم أفضل أندية ولاعبو الشطرنج في مصر.

وضمت قائمة الشرف للاعبين الصاعدين لدوري النخبة الأسماء الآتية:

تامر شرف الدين، وعادل عبد الغني، ومصطفى عبد العظيم، وأحمد حسن، وأشرف إبراهيم، وخالد الكحكي، وأبانوب شنودة، وإسماعيل البدوي، وتامر عبد الله، وأحمد عيشه، ويحيي عبد الله، ومحمد الجمل، ومحمد الصيفي، وحمدي أبو الخير، وأدهم عبد الله، ومحمد صبري.

ومن جهته أعلن مجلس إدارة نادي زفتى الرياضي عن إقامة حفل لتكريم اللاعبين الأبطال خلال الشهر الجاري ومنحهم هدايا رمزية ومكافآت مالية.