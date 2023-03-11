السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نتائج متميزة لناشئي نادي زفتى الرياضي في بطولة وسط الدلتا

تايكوندو نادي زفتي
تايكوندو نادي زفتي

تمكن لاعبو فريق التايكوندو بنادي زفتى الرياضي بمحافظة الغربية، من تحقيق نتائج إيجابية على مستوى بطولة الجمهورية للبومزا قطاع وسط الدلتا للتايكوندو للناشئين، والمقامة بصالة نادي سيتي كلوب بمدينة طنطا بمحافظة الغربية

وشارك النادي بلاعبي مرحلة تحت 12 سنة، من مواليد 2010، 2011، 2012، وتمكن الفريق من حصد ميدالية ذهبية وثلاث ميداليات فضية و8 ميداليات برونزية.

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ففي مرحلة تحت 12 سنة فازت أهلة امير الزفتاوى المركز الثاني والميدالية الفضية وزن تحت 34، وانجى وليد عبده المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن تحت 53.

أما في تحت 14 سنة، فحقق احمد هيثم عبد الحي سبول المركز الثاني والميدالية الفضية وزن تحت 55، وحققت حبيبة خالد الجمل المركز الثانى والميدالية الفضية وزن تحت 55، وحققت شروق هيثم العربى ابو شلق المركز الثانى والميدالية الفضية وزن تحت 55، ومنة الله عبد النبى البرعومى المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن تحت 51، جنى محمد عبد السلام مصطفى المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن فوق 59، ونور محمد العزب زكى المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن فوق 59.

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من جهته، أكد جودة الجندي، المدير الفني للفريق، أن إدارة النادي توفر الدعم المطلوب للفريق قدر الإمكانيات المتاحة، وأن اللاعبين أدوا ما عليهم ونجحوا في حصد مراكز متقدمة على مستوى وسط الدلتا، وينافسون لأول مرة في بطولة رسمية ليعودوا بالنادي العريق لمنصات التتويج في مراحل الناشئين بعد غياب سنوات عنها.

هذا ويعد نادي زفتي الرياضي، والذي تم إنشاؤه عام 1925 أعرق أندية منطقة الدلتا حيث يعد النادي الأول من حيث الإنشاء وتاسع نادي تم إنشاؤه على مستوي الجمهورية متفوقًا على اندية كبيرة وذات صيت كبير، ومن المنتظر أن يتم الاحتفال ببلوغ النادي 100 عام في مارس من عام 2025.

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وأكد الصحفي والإعلامي حسام فوزي جبر، عضو مجلس إدارة نادي زفتى الرياضي، والمشرف العام على الرياضة بالنادي، عزم المجلس إقامة حفل لتكريم اللاعبين الفائزين ببطولة اليوم إلى جانب المتفوقين من الألعاب الأخرى ككرة السرعة والكاراتيه، بالإضافة للمتفوقين دراسيًا وعلميًا من أبناء الجمعية العمومية للنادي وهو تقليد سنوي كان يقوم به النادي، وتم التوقف عنه منذ عدة سنوات إلا أن مجلس إدارة النادي المنتخب في العام الماضي، وعد اللاعبين والأجهزة الفنية والمتفوقين عليمًا ودراسيًا بتكريمهم في حفل مجمع يشهده رموز المحافظة إلى جانب أعضاء الجمعية العمومية، ومن المقرر إقامة حفل تكريم الفائزين في هذه البطولة اللاعبين الفائزين بالبطولات السابقة في الأسبوع المقبل.

نتائج متميزة لناشئي نادي زفتي الرياضي في بطولة وسط الدلتا وحفل تكريم الإسبوع القادم المركز الثالث الميدالية البرونزية الميدالية الفضية بطولة الجمهورية محافظة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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