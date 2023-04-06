تكريم الأبطال الرياضيين بنادي زفتى الرياضي ومنحهم مكافآت مالية
أقام نادي زفتى الرياضي أعرق أندية الدلتا، والمنشأ عام 1925، احتفالًا رمزيًا لتكريم أبطال الألعاب الفردية الحاصلين على بطولات على مستوى الجمهورية وعلي المستوي الإقليمي في ألعاب كرة السرعة والتايكوندو والكاراتيه، حيث تم منح اللاعبين جوائز مالية حسب لائحة النادي الداخلية وشهادات تقدير.
وتمكن فريق التايكوندو بقيادة المدير الفني، جودة الجندي، من تحقيق نتائج إيجابية على مستوى بطولة وسط الدلتا للكوروجي قطاع وسط الدلتا للتايكوندو للشباب والكبار، والمقامة بصالة نادي ستي كلوب بطنطا، حيث شارك النادي بلاعبي مرحلة تحت 17 سنة بنات وأولاد، ولاعبو فريق الرجال والآنسات، وتمكن الفريق من حصد 5 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و10 ميداليات برونزية، محققًا 4 كؤوس في هذه البطولة ومتفوقًا علي جميع الأندية والهيئات المشاركة.
كما تمكن فريق الكاراتيه بقيادة المدير الفني، حنان مرعي، من تحقيق نتائج إيجابية على مستوى بطولة الغربية ووسط الدلتا للكاته محققًا عدة ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية حيث حصد الفريق أربع ميداليات ذهبية واربع ميداليات فضية وثلاث ميداليات برونزية، في طفرة يشهدها النادي العريق.
وكذلك تم تكريم اللاعبين المتميزين في كرة السرعة معز حسام ومؤمن أحمد وياسين شريف، لإختيارهم للمشاركة في العرض الرسمي خلال إفتتاح مدينة المنصورة الجديدة، وتأديتهم لعرض رائع أمام رئيس الجمهورية خلال إفتتاح المدينة الجديدة، إلي جانب تكريم إداري النشاط أيمن عاصم وسعيد جابر وفاطمة العزب الموشي.
ومن المنتظر أن يقوم النادي بتكريم عدد من الأبطال في باقي الألعاب، وأبطال بعض المراحل من نفس الألعاب الذين لم يتم تكريمهم في حفل اليوم، وذلك جنبًا إلي جنب مع تكريم حفظة القرآن الكريم والفائزين بالمسابقات الدينية والثقافية الخاصة بشهر رمضان المبارك خلال الشهر الجاري.