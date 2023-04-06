الخميس 06 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم الأبطال الرياضيين بنادي زفتى الرياضي ومنحهم مكافآت مالية

نادي زفتي الرياضي
نادي زفتي الرياضي

أقام نادي زفتى الرياضي أعرق أندية الدلتا، والمنشأ عام 1925، احتفالًا رمزيًا لتكريم أبطال الألعاب الفردية الحاصلين على بطولات على مستوى الجمهورية وعلي المستوي الإقليمي في ألعاب كرة السرعة والتايكوندو والكاراتيه، حيث تم منح اللاعبين جوائز مالية حسب لائحة النادي الداخلية وشهادات تقدير.

وتمكن فريق التايكوندو بقيادة المدير الفني، جودة الجندي، من تحقيق نتائج إيجابية على مستوى بطولة وسط الدلتا للكوروجي قطاع وسط الدلتا للتايكوندو للشباب والكبار، والمقامة بصالة نادي ستي كلوب بطنطا، حيث شارك النادي بلاعبي مرحلة تحت 17 سنة بنات وأولاد، ولاعبو فريق الرجال والآنسات، وتمكن الفريق من حصد 5 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و10 ميداليات برونزية، محققًا 4 كؤوس في هذه البطولة ومتفوقًا علي جميع الأندية والهيئات المشاركة.

كما تمكن فريق الكاراتيه بقيادة المدير الفني، حنان مرعي، من تحقيق نتائج إيجابية على مستوى بطولة الغربية ووسط الدلتا للكاته محققًا عدة ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية حيث حصد الفريق أربع ميداليات  ذهبية واربع ميداليات فضية وثلاث ميداليات برونزية، في طفرة يشهدها النادي العريق.

وكذلك تم تكريم اللاعبين المتميزين في كرة السرعة معز حسام ومؤمن أحمد وياسين شريف، لإختيارهم للمشاركة في العرض الرسمي خلال إفتتاح مدينة المنصورة الجديدة، وتأديتهم لعرض رائع أمام رئيس الجمهورية خلال إفتتاح المدينة الجديدة، إلي جانب تكريم إداري النشاط أيمن عاصم وسعيد جابر وفاطمة العزب الموشي.

ومن المنتظر أن يقوم النادي بتكريم عدد من الأبطال في باقي الألعاب، وأبطال بعض المراحل من نفس الألعاب الذين لم يتم تكريمهم في حفل اليوم، وذلك جنبًا إلي جنب مع تكريم حفظة القرآن الكريم والفائزين بالمسابقات الدينية والثقافية الخاصة بشهر رمضان المبارك خلال الشهر الجاري.

00a8ecdd-3e3f-490e-ad84-67df128c0803
00a8ecdd-3e3f-490e-ad84-67df128c0803
0c0a173e-6465-445e-b543-084653345ad9
0c0a173e-6465-445e-b543-084653345ad9
0dbcb5bb-400f-4d85-b243-7580a5b2c206
0dbcb5bb-400f-4d85-b243-7580a5b2c206
2d563388-acd4-4877-8785-9bbae6b49c67
2d563388-acd4-4877-8785-9bbae6b49c67
2f759fc1-14a8-4432-93ba-e4e3143354e7
2f759fc1-14a8-4432-93ba-e4e3143354e7
6be6e1c4-5df1-4354-a713-ea82d0fb3219
6be6e1c4-5df1-4354-a713-ea82d0fb3219
16aeb0ad-0093-4a0e-ae6b-2fab75ce3ecc
16aeb0ad-0093-4a0e-ae6b-2fab75ce3ecc
53b9c5fb-6fc8-4b6f-bd8f-a2560578fcc2
53b9c5fb-6fc8-4b6f-bd8f-a2560578fcc2
8026182c-7fd3-41bb-b7a9-45535b753f36
8026182c-7fd3-41bb-b7a9-45535b753f36
a451327e-a631-439b-9c00-7c4baff5c08c
a451327e-a631-439b-9c00-7c4baff5c08c
c1f2134e-68f9-4c13-8f55-115582aa2ccc
c1f2134e-68f9-4c13-8f55-115582aa2ccc
d4d9dcea-909e-454c-b37e-069fcb0fc1c5
d4d9dcea-909e-454c-b37e-069fcb0fc1c5
f13cc9e6-eb3c-4345-8354-ba9f7ca0ad7f
f13cc9e6-eb3c-4345-8354-ba9f7ca0ad7f
تكريم الأبطال الرياضيين بنادي زفتي الرياضي ومنحهم مكافآت مالية الأبطال الرياضيين الثواب والعقاب بشهر رمضان المبارك المستوى الإقليمي تكريم الأبطال رمضان المبارك ذهبية وفضية على مستوى الجمهورية قطاع وسط الدلتا كرة السرعة مستوى الجمهورية خمس ميداليات ذهبية واربع ميداليات فضية وعشر ميداليات برونزية

الأكثر قراءة

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

طقس اليوم.. انخفاض طفيف فى درجات الحرارة

رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقون وزير الدفاع السعودي

مناهض للقاحات.. روبرت كينيدى يترشح لانتخابات البيت الأبيض 2024

«أخبار فاتتك»| أسعار الدواجن اليوم.. ومدحت عبدالهادي مديرا فنيا مؤقتا للزمالك

محافظ شمال سيناء: القيادة السياسية تهتم بقطاع الشباب والرياضة بشكل كبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحلقة الأجمل والأجرأ للشيخ خالد الجندى..!

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

محمد المعتصم

الكبير جدًا

أمل زيادة

توفيق الدقن.. الشرير الظريف

محمد العسيري

أيوه.. إحنا كتير

د. القس صفوت البياضى

حكم من أقوال سليمان الحكيم

جلال حمام

السوشيال ميديا.. القاتل الخفى

وائل لطفي

دراما رمضان و«السوشيال ميديا»

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

تداعيات اقتحام الأقصى.. انتفاضة عربية ضد انتهاكات الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى للمرة الثانية

الإمارات تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى