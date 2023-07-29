السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فى بيان رسمى.. نادى زفتى بالغربية يكشف تفاصيل طعن عامل زوجته داخل جدرانه

نادي زفتي
نادي زفتي

أصدر نادي زفتى الرياضي، أعرق أندية محافظة الغربية، بيانًا بخصوص واقعة تعدي عامل على طليقته وابنته قاصدًا قتل الأولى.

جاء في بيان النادي: "بخصوص واقعة الاعتداء على سيدة داخل النادي، وحرصًا من النادي على طمأنة  الأعضاء على ذويهم الموجودين داخل النادي لزم التنويه بالآتي السيدة (ش . م . ق) كانت موجودة على كورنيش النادي من ناحية المعدية وفوجئت بتسلق طليقها (م.م.ا)- ٤٣ سنة، وشهرته الصعيدي، بائع أحذية، سور الكورنيش، قادما من ناحية البحر بجوار المعدية وقام بمباغتتها بسلاح أبيض (سكين) كان يخفيه داخل ملابسه، حيث طعنها برقبتها، على الفور تم السيطرة عليه من قبل أفراد أمن النادي وبعض أعضاء الجمعية العمومية الذين قاموا باحتجازه وتسليمه للشرطة بعد وصولهم على الفور، وقد قام أفراد أمن النادي باصطحاب السيدة إلى المستشفى، حيث تجري لها حاليا الإسعافات اللازمة، ويهيب المجلس بالأعضاء والأهالي توخي الدقة فيما يتم نشره لعدم إثارة القلق والتوتر بين الأهالي".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم نادي زفتى الرياضي حسام جبر، أن السيدة المصابة ليست عضوًا بالنادي، لكنها تتواجد بالنادي بحكم أن ابنتها مشتركة في النشاط الرياضي، ولديها عضوية موسمية تستخدمها لدخول ملاعب النادي وغير مسموح لهما بالتواجد في غير مكان النشاط الرياضي إلا بتذكرة سمية.

وأضاف أن الجاني باغت الجميع وتسلل إلى النادي من خلال الكونيش الملاصق للمعدية وقفز السور الحديدي ليجد نفسه وجهًا لوجه أما طليقته ويبدأ الشجار بينهما ليُخرج سلاحا أبيض وينهال عليها بجرحين عند الرقبة، وعندما حاولت الابنة الدفاع عن أمها نالها نصيبها من غضب الأب فقطع لها 4 أصابع باليد اليمنى، قبل أن يتصدى له أعضاء الجمعية العمومية وشل حركته، لحين وصول الشرطة، والتي حضرت على الفور.

وأضاف جبر، أن مجلس إدارة النادي أشرف على وضع السيدة وابنتها بالمستشفى، مؤكدا متابعتهم الحالة لحظة بلحظة، حتى خرجت السيدة فجر اليوم السبت من غرفة العمليات وما زالت تخضع للعلاج داخل المستشفى.

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