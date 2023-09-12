الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة واستعدادات الرصف بقطور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، جولة تفقدية لمتابعة أعمال النظافة واستعدادات الرصف بقطور.

بدأت الجولة بتفقد شارع الجيش بداية من مدخل قطور حتى نهاية الشارع عند مضرب الأرز وذلك تمهيدا لبدء إنشاء الأرصفة وتركيب بلاط الأنترلوك، وتركيب بلاعات صرف الأمطار لتكون الشوارع جاهزة في أي وقت أثناء هطول الأمطار، وذلك ضمن خطة التطوير والتجهيزات التي تتم بشوارع المدينة تمهيدا للبدء في أعمال الرصف.

المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة 

وأشار المحافظ إلى ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة والتي تعمل الدولة على تنفيذها وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع وفقا للمواعيد المحددة مسبقا.

وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال النظافة موجها بإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق على الفور، وتكثيف أعمال النظافة وخاصة خلال الوردية الصباحية على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي

طارق رحمي محافظ الغربية أحمد عطا نائب المحافظ بلاعات صرف الأمطار طريق طنطا كفر الشيخ الدولي أعمال النظافة واستعدادات الرصف بقطور

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