الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 188 طنًا من القمامة والتراكمات فى مركز ومدينة السنطة

حملة نظافة في مركز
حملة نظافة في مركز ومدينة السنطة

أعلنت منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، عن نجاح حملة رفع القمامة والتراكمات ومخلفات الأتربة في المنطقة، حيث تم رفع نحو 188 طنًا خلال 24 ساعة.

وأوضحت صالح أن الحملة التي تم تنفيذها على مستوى المركز والمدينة استهدفت شوارع السنطة والطرق الفرعية، بهدف تحسين المظهر العام للمنطقة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

وشارك في الحملة فرق عمل مكونة من العاملين في المركز والمدينة، بالتعاون مع جهات خدمية مختلفة، وبمعدات الوحدة المحلية لمركز السنطة والوحدات القروية.

عملية رفع القمامة تمت بشكل منظم

وأشارت صالح إلى أن  عملية جمع ورفع القمامة تمت بشكل منظم وفقًا لخطة محكمة تضمنت توزيع الفرق على الأحياء المختلفة، حيث تم تجهيز وسائل النقل والمعدات اللازمة لضمان سلامة العملية وفعاليتها.

وأبدت رئيس مدينة السنطة، شكرها وتقديرها للجهود المبذولة من قبل جميع العاملين في الحملة، مؤكدة أن هذه الجهود المشتركة تعكس التزام المجتمع المحلي بالحفاظ على النظافة والبيئة الصحية.

الاستمرار فى تنفيذ حملات مماثلة فى المستقبل

وأعربت صالح عن استعداد المركز والمدينة للاستمرار في تنفيذ حملات مماثلة في المستقبل، بهدف الحفاظ على نظافة الشوارع وتحسين جودة الحياة للمواطنين في السنطة، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المحلية لتعزيز النظافة والصحة العامة في المدن والمراكز، وتحقيق بيئة مستدامة ومريحة للمواطنين.

وأشارت رئيس مركز ومدينة السنطة، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين، مؤكدًا أن محافظ الغربية، يتابع حملات النظافة بالمدن والأحياء والقري ويحرص علي توفير بيئة نظيفة وصحية للجميع.

رفع 188 طن ا من القمامة والتراكمات في مركز ومدينة السنطة مركز ومدينة السنطة تحسين المظهر العام للمنطقة بيئة نظيفة للمواطنين عملية جمع ورفع القمامة رئيس مركز ومدينة السنطة تحسين جودة الحياة للمواطنين

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