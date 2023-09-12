الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

مواطن يشيد بإنجازات "حياة كريمة" بقرى الغربية: أحدثت طفرة غير مسبوقة (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

قال ناصر الديب، مواطن من قرية كفر الديب، في مركز زفتى بمحافظة الغربية، إنه يثمن تأثير مبادرة "حياة كريمة" التي تم إطلاقها من قبل الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة أحدثت نقلّة نوعية في القرى التابعة لمركز زفتى.

وذكر الديب، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يمتلك شركة مقاولات صغيرة ويشتغل ضمن مشاريع "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق العامة في المناطق الريفية.

وأوضح أنه يعمل حاليًا على تطوير محطة سكة حديد السملاوية في مركز زفتى بالغربية، وأن سعة المحطة قد تم مضاعفتها وتطوير إمكانياتها لتنافس المحطات الكبرى، وذلك ضمن مشاريع مبادرة حياة كريمة لتنيمة وتطوير الريف المصري.

مواطن: السيسي أعاد مصر لشبابها ويقودها نحو قيادة العالم

وأعرب الديب، عن شكره العميق للقائمين على مبادرة "حياة كريمة"، وخاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد مصر لشبابها ويقودها نحو قيادة العالم. 

وأكد الديب، أن هذه المبادرة تعد إشارة قوية على التزام الحكومة بتحسين ظروف الحياة في المناطق الريفية وتوفير فرص عمل للمواطنين.

ولفت إلى تأثير المبادرة ومدى تحقيقها للتنمية المستدامة في المناطق الريفية بمصر، وتعزيز الثقة في قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى حياتهم، وظهر في كافة قرى المبادرة خلال المرحلة الأولى وخاصة القرى النموذجية كنهطاى وتفهنا العزب في مركز زفتى بالغربية.

وأكد أن الرئيس السيسي استطاع وبمساندة ودعم الشعب المصري إعادة بناء مصر والنهوض بالاقتصاد المصري، بعد نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأقام مشروعات قومية وتنموية كبرى على مستوى الجمهورية، الأمر الذي ساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق إنجازات مهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي استطاع إنشاء بنية تحتية قوية، من خلال إنشاء وإقامة شبكة طرق وكباري ومحاور هائلة، بالإضافة إلى الدعم الكبير للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحا أن الرئيس السيسي اهتم بالصناعة المصرية ووضع استراتيجية لتطويرها والنهوض بها، بإنشاء مدن صناعية وتطوير ودعم المصانع المتعثرة، ودعم شركات قطاع الأعمال العام وتطوير صناعة الغزل والنسيج، بجانب مشروعات الإسكان الاجتماعي والقضاء على العشوائيات، وستبقى حياة كريمة هي الأهم والأشمل والأوسع.

مواطن يشيد بتأثير مبادرة حياة كريمة على قري محافظة الغربية ز زفتي بمحافظة الغربية حياة كريمه محطة سكة حديد السملاوية دعم الشعب المصري إعادة بناء مصر إجراءات الإصلاح الاقتصادي

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