الأزهرى: كلمة مستحيل ليست موجودة فى قاموس الإنسان المصرى

أكد د. أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف خلال كلمته في الحوار المجتمعيبناء الوعي والسلم المجتمعي، أن المصري استطاع أن يبرهن للعالم أجمع أن كلمة مستحيل ليست موجودة في قاموسه، فالإنسان المصري الذي صنع الحضارة القديمة صنع الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن مصر في حقيقتها عبارة عن إنسان مصري لا ييأس، لا يدمر، لا يحطم، لا يتحير، لا يتردد، يثق في ذاته ومؤسسات بلده وتاريخه المشرف ومقدرته على أن يصنع نجاحًا يليق بقيمة بلده وأرضه.

جاء ذلك خلال ندوة ندوة الوعي والسلم المجتمعي والمنعقدة حاليًا تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية، بالتعاون مع محافظة الغربية في إطار مبادرة "كلنا واحد".

وحاضر في الندوة كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، والشيخ أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، والكاتب مصطفى بكري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والعميد هشام خورشيد مدير مكتب المخابرات الحربية.

وطالب النائب مصطفى بكري الحضور جميعًا بدعم الرئيس السيسي لاستكمال إنقاذ الوطن من براثن الإرهاب.

وأكد عضو مجلس النواب أن مصر شهدت على مر العصور الأخيرة عدة مؤامرات ومشاريع استعمارية تستهدف النيل من الوطن وإسقاطه وعدم النهوض، منذ القرن الـ١٩ وحتى الآن، وحاولوا إسقاط مشروع جمال عبدالناصر الذي استهدف إعادة بناء المجتمع المصري وواجه العدوان السافر ولكن الجيش لم يهزم واستطعنا أن نخوض معركة رأس العش وتدمير إيلات ثم حرب الاستنزاف التي كانت مقدمة لحرب أكتوبر المجيدة، ووجدنا الشعب كان يرى أن المرحلة تستوجب الاستمرار في المشروع المصري، وطالبوا الرئيس عبدالناصر بالتراجع عن قراره بالتنحي، وهذا يعني مدى إدراك ووعي الإنسان المصري الذي لن ينهار، ونجحنا وأجهضنا المؤامرة، والمؤامرة مستمرة الآن وتتصاعد على مدى الشهور القادمة والتي تعتمد على الأكاذيب والشائعات، ضاربًا المثل بالطائرة المصرية ولكن عندما يتم تحرير سيناء من الإرهاب تخرص الألسنة.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الحوارية "بناء الوعي والسلم المجتمعي" بالمركز الثقافي بطنطا التي تأتي ضمن مبادرة وطن واحد التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية، بالتعاون مع محافظة الغربية، ويديرها الإعلامي محمد الشاذلي المذيع بالتليفزيون المصري، وتتضمن عقد حوار مجتمعي بمسرح المركز الثقافي بطنطا، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، والشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.