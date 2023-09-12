أمطار خفيفة مع انخفاض درجات الحرارة بالغربية

تشهد مدن مراكز محافظة الغربية استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس وهطول الأمطار الخفيفة على معظم أنحاء المحافظة، مع انتصاف فصل الخريف، وتوقعات خبراء الأرصاد باستمرار حالة من الطقس المتقلب.

وشهدت مراكز ومدن محافظة الغربية حالة من التقلبات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية، وفي اليوم، الثلاثاء، شهدت المحافظة هطول أمطار خفيفة مصحوبة بالغيوم والرياح المتوسطة، إضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتوزعت الأمطار والزخات الطفيفة على مختلف مراكز المحافظة الثمانية على أوقات متباعدة من اليوم، حيث بدأت الأمطار في مراكز المحلة وسمنود قطور وبسيون، ثم امتدت إلى مراكز كفر الزيات وطنطا، وفي النهاية وصلت إلى مراكز زفتي والسنطة، وعلى فترات متباعدة، ظهرت أشعة الشمس بين السحب الماطرة، في جو شتوي دافئ.

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن يشهد اليوم، الثلاثاء، استمرار انخفاض الحرارة بشكل طفيف في معظم أنحاء المحافظة، وسيترافق ذلك مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، بينما ستشهد بعض المناطق نشاطًا في سرعة الرياح.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة الجوية تعتبر جزءًا من التقلبات الطبيعية التي تشهدها المحافظة خلال فصل الخريف، ومن المهم على المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذه الظروف الجوية، مثل ارتداء الملابس المناسبة وتوخي الحذر على الطرقات المبللة.

يعتبر هطول الأمطار في محافظة الغربية فرصة سانحة لزيادة كميات المياه في الأراضي الزراعية وتعزيز الإنتاج الزراعي، كما يعد هذا التغير في الطقس فرصة للمواطنين للاستمتاع بأجواء منعشة وتغيير مؤقت في الروتين اليومي، حيث درجات الحرارة العالية منذ عدة أيام.

ومع استمرار توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتقلبات حالة الطقس في المستقبل القريب، ينصح الجميع بمتابعة آخر التحديثات الجوية واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية لضمان سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث